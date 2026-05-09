Hansi Flick'ten Real Madrid sözleri!

Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, ligde Real Madrid ile oynayacakları El Claciso maçı öncesi konuştu.



Alman teknik adam, Real Madrid'de yaşanan krizin maça etki edip etmeyeceğine yönelik gelen sorunun ardından, "Oynamalı ve sonuç almalıyız. Benim görmek istediğim bu. Takım olarak harika bir sezon geçirdik ve bu maçta da bunu görmek istiyorum. Odaklandık." sözlerini sarf etti.



Sözlerine devam eden Flick, "Evimizde kazanmak istiyoruz. Harika bir takımımız var ve taraftarlarımız bizi destekleyecek. Real Madrid için de bu bir El Clasico ve onlar da kazanmak isteyeceklerdir. Sonuçta El Claciso herkes için önemli. Evimizde oynuyoruz ve kazanmak istiyoruz." dedi.



Hansi Flick, Real Madrid'de Aurelien Tchouameni ve Federico Valverde arasında yaşanan kavganın kendisini şaşırtıp şaşırtmadığına yönelik soruya, "Bu, dünyanın her yerinde olur. Sadece Real Madrid'de değil. Biraz şaşırdım ama umurumda değil, benim kulübüm değil." diye yanıt verdi.



