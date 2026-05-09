09 Mayıs
Başakşehir-Samsunspor
20:00
09 Mayıs
Beşiktaş-Trabzonspor
20:00
09 Mayıs
Galatasaray-Antalyaspor
20:00
09 Mayıs
Konyaspor-Fenerbahçe
20:00
09 Mayıs
Bochum-Hannover 96
1-1
09 Mayıs
Atletico Madrid-Celta Vigo
19:30
09 Mayıs
Real Sociedad-Real Betis
22:00
09 Mayıs
Cagliari-Udinese
0-181'
09 Mayıs
Lazio-Inter
19:00
09 Mayıs
Lecce-Juventus
21:45
09 Mayıs
Alanyaspor-Kayserispor
20:00
09 Mayıs
E.Braunschweig-Dynamo Dresden
2-1
09 Mayıs
Sevilla-Espanyol
0-015'
09 Mayıs
Nürnberg-Schalke 04
21:30
09 Mayıs
RAAL La Louviere-Cercle Brugge
0-139'
09 Mayıs
Zulte Waregem-FCV Dender EH
0-139'
09 Mayıs
Club Brugge-St.Truiden
21:45
09 Mayıs
Holstein Kiel-Magdeburg
1-3
09 Mayıs
Sunderland-M. United
0-041'
09 Mayıs
Elche-Alaves
1-1
09 Mayıs
M.City-Brentford
19:30
09 Mayıs
Fulham-Bournemouth
0-041'
09 Mayıs
Brighton-Wolves
2-041'
09 Mayıs
Liverpool-Chelsea
1-1
09 Mayıs
Wolfsburg-Bayern Munih
19:30
09 Mayıs
VfB Stuttgart-Leverkusen
2-147'
09 Mayıs
RB Leipzig-St. Pauli
1-053'
09 Mayıs
Hoffenheim-Werder Bremen
1-049'
09 Mayıs
Augsburg-Mönchengladbach
2-053'
09 Mayıs
Kocaelispor-Karagümrük
20:00
09 Mayıs
Göztepe-Gaziantep FK
20:00
09 Mayıs
Gençlerbirliği-Kasımpaşa
20:00
09 Mayıs
Eyüpspor-Rizespor
20:00
09 Mayıs
Middlesbrough-Southampton
0-0

Hansi Flick'ten Real Madrid sözleri!

Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, Real Madrid'de Aurelien Tchouameni ile Federico Valverde arasında yaşanan kavga için gelen soruya cevap verdi.

calendar 09 Mayıs 2026 17:14
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Hansi Flick'ten Real Madrid sözleri!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, ligde Real Madrid ile oynayacakları El Claciso maçı öncesi konuştu.

Alman teknik adam, Real Madrid'de yaşanan krizin maça etki edip etmeyeceğine yönelik gelen sorunun ardından, "Oynamalı ve sonuç almalıyız. Benim görmek istediğim bu. Takım olarak harika bir sezon geçirdik ve bu maçta da bunu görmek istiyorum. Odaklandık." sözlerini sarf etti.

Sözlerine devam eden Flick, "Evimizde kazanmak istiyoruz. Harika bir takımımız var ve taraftarlarımız bizi destekleyecek. Real Madrid için de bu bir El Clasico ve onlar da kazanmak isteyeceklerdir. Sonuçta El Claciso herkes için önemli. Evimizde oynuyoruz ve kazanmak istiyoruz." dedi.

Hansi Flick, Real Madrid'de Aurelien Tchouameni ve Federico Valverde arasında yaşanan kavganın kendisini şaşırtıp şaşırtmadığına yönelik soruya, "Bu, dünyanın her yerinde olur. Sadece Real Madrid'de değil. Biraz şaşırdım ama umurumda değil, benim kulübüm değil." diye yanıt verdi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.