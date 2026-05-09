09 Mayıs
Başakşehir-Samsunspor
20:00
09 Mayıs
Beşiktaş-Trabzonspor
20:00
09 Mayıs
Galatasaray-Antalyaspor
20:00
09 Mayıs
Konyaspor-Fenerbahçe
20:00
09 Mayıs
Bochum-Hannover 96
1-1
09 Mayıs
Atletico Madrid-Celta Vigo
19:30
09 Mayıs
Real Sociedad-Real Betis
22:00
09 Mayıs
Cagliari-Udinese
0-2
09 Mayıs
Lazio-Inter
0-128'
09 Mayıs
Lecce-Juventus
21:45
09 Mayıs
Alanyaspor-Kayserispor
20:00
09 Mayıs
E.Braunschweig-Dynamo Dresden
2-1
09 Mayıs
Sevilla-Espanyol
2-190'
09 Mayıs
Nürnberg-Schalke 04
21:30
09 Mayıs
RAAL La Louviere-Cercle Brugge
4-1
09 Mayıs
Zulte Waregem-FCV Dender EH
2-1
09 Mayıs
Club Brugge-St.Truiden
21:45
09 Mayıs
Holstein Kiel-Magdeburg
1-3
09 Mayıs
Sunderland-M. United
0-0
09 Mayıs
Elche-Alaves
1-1
09 Mayıs
M.City-Brentford
19:30
09 Mayıs
Fulham-Bournemouth
0-1
09 Mayıs
Brighton-Wolves
3-0
09 Mayıs
Liverpool-Chelsea
1-1
09 Mayıs
Wolfsburg-Bayern Munih
19:30
09 Mayıs
VfB Stuttgart-Leverkusen
3-1
09 Mayıs
RB Leipzig-St. Pauli
2-1
09 Mayıs
Hoffenheim-Werder Bremen
1-0
09 Mayıs
Augsburg-Mönchengladbach
3-1
09 Mayıs
Kocaelispor-Karagümrük
20:00
09 Mayıs
Göztepe-Gaziantep FK
20:00
09 Mayıs
Gençlerbirliği-Kasımpaşa
20:00
09 Mayıs
Eyüpspor-Rizespor
20:00
09 Mayıs
Middlesbrough-Southampton
0-0

Manisalı Nehir ve Elif, Avrupa ve dünya şampiyonaları için bileklerine güveniyor

Öğretmenlerinin yönlendirmesiyle bilek güreşine başlayan milli sporcular Nehir Özcan ve Elif Saruhan, uluslararası alanda yeni başarılar elde etmek için birlikte çalışıyor.

calendar 09 Mayıs 2026 12:50 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2026 17:50
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Manisa'da yaşayan milli bilek güreşi sporcusu lise öğrencileri Nehir Özcan ve Elif Saruhan, bu yıl düzenlenecek Avrupa ve dünya şampiyonalarında altın madalya kazanmak için hazırlanıyor.

Turgutlu'da ortaokuldaki Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni İbrahim Yalur'un yönlendirmesiyle bilek güreşine başlayan Nehir 4, Elif ise 5 yılda bu sporda önemli gelişme kaydetti.

Zübeyde Hanım Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9. sınıf öğrencisi Nehir Özcan (15), 2023 yılında önce il birinciliği sonra da Türkiye ikinciliği elde etti.

Nehir Özcan, geçen yıl Kayseri'deki Türkiye Şampiyonası'nda iki kolda Türkiye şampiyonu oldu ve milli takıma seçildi. Aynı yıl Romanya'daki Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazanan genç sporcu, bu yıl da Türkiye Şampiyonası'nda hem sağ hem sol kolda birincilik elde ederek milli takım kadrosundaki yerini korudu.

Aynı okulun 10. sınıf öğrencisi Elif Saruhan (15) da Şanlıurfa'da Türkiye üçüncülüğü, Yalova'da milli takım seçmelerinde birincilik kazandı.

Nehir Özcan, 8-20 Mayıs'ta Macaristan'da düzenlenecek Avrupa Bilek Güreşi Şampiyonası'nda 40 kilo sağ-sol kol kategorisinde Türkiye'yi temsil edecek. Nehir, 9 Ekim 2026'da Hindistan'da yapılması planlanan Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda da mücadele edecek.

Dünya Bilek Güreşi Şampiyonası'nda Elif Saruhan da 50 kilo sağ-sol kol kategorisinde Türkiye adına yarışacak.

İki milli sporcu, antrenmanlarını bu spora başladıkları 19 Mayıs Ortaokulu'nun spor salonunda sürdürüyor. Manisa Diyanet Gençlik Spor Kulübünün de antrenörü olan İbrahim Yalur gözetiminde çalışan sporcular, Avrupa ve dünya şampiyonalarında altın madalya hedefliyor.

- "Büyük yerlere gelmek istiyorum"

Nehir Özcan, AA muhabirine bilek güreşine 4 yıl önce başladığını belirterek, ilk maçında ikinci olduğunu, ilerleyen süreçte birincilikler elde ettiğini anlattı.

Büyük başarılar için sürekli gayret ettiğini ifade eden Nehir Özcan, "Daha büyük yerlere gelmek istiyorum. Avrupa Şampiyonası'nda iki kolda da birincilik elde etmek, Hindistan'da da aynı şekilde başarı elde etmek ve orada da marşımızı okutmayı hedefliyorum." diye konuştu.

Nehir Özcan, sosyal medyayı aktif kullanmadığını anlatarak, spora odaklandığını, herkese sporu tavsiye ettiğini sözlerine ekledi.

- Elif Saruhan: "Ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğimi düşünüyorum"

Elif Saruhan ise bilek güreşiyle aile içindeki denemeler sırasında tanıştığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Aile üyelerimle bilek güreşi yapıyordum, güçlü olduğumu fark ettim. Babam bana 'bilek güreşine gir, güveniyorum' dedi. Daha sonra İbrahim hocamın desteği sayesinde bilek güreşine girdim. Yalova'da düzenlenen milli takım seçmelerinde derece yaptım ve şimdi de ekim ayında Hindistan'da düzenlenecek dünya şampiyonasına gideceğim. Kendime güveniyorum, ülkemi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum."

Derslerden sonra antrenmana gittiğini belirten Saruhan, "İkisini birden yürütüyorum. Sürekli antrenman ve derslere odaklandığım için sosyal medyaya girmiyorum, aktif olamıyorum. Yürüyüş yapıyorum. Her zaman arkadaşlarıma sporun onlara iyi geleceğini, spora yönelmeleri gerektiğini söylüyorum." dedi.

Öğretmen ve antrenör İbrahim Yalur da sporcularına inandığını belirterek hedeflerinin Türk bayrağını şampiyonalarda dalgalandırmak olduğunu dile getirdi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
