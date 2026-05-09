Ergin Ataman: 'Hakemler hakkında konuşursam para cezası ödeyeceğim!'

Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, Valencia Basket maçı sonrası açıklamalarda bulundu.
Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ataman, Valencia Basket başantrenörünün bir gün önce yaptığı açıklamalara değinerek şunları söyledi:
"Dün onların antrenörü bir basın toplantısı yaptı ve üçüncü maç hakkında konuştu. Benim teknik faul almamdan sonra oluşan ortamla ilgili açıklamalar yaptı; kendisi de teknik faul almıştı. İlk iki maçta benim iki teknik faul aldığımı ve bundan sonra hakemlerin bize yardım ederek maçı kazandırdığını söyledi."
"KONUŞURSAM PARA CEZASI ÖDEYECEĞİM"
Deneyimli başantrenör, "Hakemler hakkında konuşursam para cezası ödeyeceğim. Sanırım şu ana kadar 35.000 euro ceza ödedim. Peki, benim teknik faul almamdan sonra ilk iki maçı hakemlerin yardımıyla kazandığımız yönündeki bu açıklamalar için ne tür bir ceza verdiler? 'Hakemler bize maçı kazanmamız için yardım etti' demek ne anlama geliyor?" ifadelerini kullandı.
Tecrübeli çalıştırıcı, "Sonuçta seri 2-2 oldu. Biz oradaki iki maçı hakemlerin yardımıyla kazandık ama onlar buradaki iki maçı hiçbir şey olmadan, çok nazik hakemlerle kazandı. Bizim kulübemize, birimiz ayağa kalktı diye teknik faul çalındı. Peki onların kulübesi? Herkes sürekli ayakta. Maçı çok temiz şekilde kazandılar. Beşinci maçı oynamak için oraya gideceğiz ama herkese bugünkü maçı tekrar izlemelerini tavsiye ediyorum." diyerek sözlerini noktaladı.
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|32
|23
|5
|4
|73
|27
|74
|2
|Fenerbahçe
|32
|20
|10
|2
|71
|34
|70
|3
|Trabzonspor
|32
|19
|9
|4
|59
|35
|66
|4
|Beşiktaş
|32
|17
|8
|7
|56
|36
|59
|5
|Göztepe
|32
|13
|13
|6
|40
|28
|52
|6
|Başakşehir
|32
|14
|9
|9
|53
|34
|51
|7
|Samsunspor
|32
|12
|12
|8
|43
|42
|48
|8
|Rizespor
|32
|10
|10
|12
|44
|46
|40
|9
|Konyaspor
|32
|10
|10
|12
|42
|45
|40
|10
|Kocaelispor
|32
|9
|10
|13
|26
|36
|37
|11
|Gaziantep FK
|32
|9
|10
|13
|41
|54
|37
|12
|Alanyaspor
|32
|6
|16
|10
|37
|38
|34
|13
|Kasımpaşa
|32
|7
|11
|14
|30
|46
|32
|14
|Antalyaspor
|32
|7
|8
|17
|30
|51
|29
|15
|Eyüpspor
|32
|7
|8
|17
|26
|45
|29
|16
|Gençlerbirliği
|32
|7
|7
|18
|30
|45
|28
|17
|Kayserispor
|32
|5
|12
|15
|24
|58
|27
|18
|Karagümrük
|32
|6
|6
|20
|28
|53
|24