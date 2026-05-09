09 Mayıs
Başakşehir-Samsunspor
20:00
09 Mayıs
Beşiktaş-Trabzonspor
20:00
09 Mayıs
Galatasaray-Antalyaspor
20:00
09 Mayıs
Konyaspor-Fenerbahçe
20:00
09 Mayıs
Bochum-Hannover 96
1-1
09 Mayıs
Atletico Madrid-Celta Vigo
19:30
09 Mayıs
Real Sociedad-Real Betis
22:00
09 Mayıs
Cagliari-Udinese
0-02'
09 Mayıs
Lazio-Inter
19:00
09 Mayıs
Lecce-Juventus
21:45
09 Mayıs
Alanyaspor-Kayserispor
20:00
09 Mayıs
E.Braunschweig-Dynamo Dresden
2-1
09 Mayıs
Sevilla-Espanyol
17:15
09 Mayıs
Nürnberg-Schalke 04
21:30
09 Mayıs
RAAL La Louviere-Cercle Brugge
17:00
09 Mayıs
Zulte Waregem-FCV Dender EH
17:00
09 Mayıs
Club Brugge-St.Truiden
21:45
09 Mayıs
Holstein Kiel-Magdeburg
1-3
09 Mayıs
Sunderland-M. United
17:00
09 Mayıs
Elche-Alaves
0-0DA
09 Mayıs
M.City-Brentford
19:30
09 Mayıs
Fulham-Bournemouth
17:00
09 Mayıs
Brighton-Wolves
17:00
09 Mayıs
Liverpool-Chelsea
1-176'
09 Mayıs
Wolfsburg-Bayern Munih
19:30
09 Mayıs
VfB Stuttgart-Leverkusen
16:30
09 Mayıs
RB Leipzig-St. Pauli
16:30
09 Mayıs
Hoffenheim-Werder Bremen
16:30
09 Mayıs
Augsburg-Mönchengladbach
16:30
09 Mayıs
Kocaelispor-Karagümrük
20:00
09 Mayıs
Göztepe-Gaziantep FK
20:00
09 Mayıs
Gençlerbirliği-Kasımpaşa
20:00
09 Mayıs
Eyüpspor-Rizespor
20:00
09 Mayıs
Middlesbrough-Southampton
0-074'

Ergin Ataman: 'Hakemler hakkında konuşursam para cezası ödeyeceğim!'

Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, Valencia Basket maçı sonrası konuştu.

calendar 09 Mayıs 2026 15:32 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2026 15:44
Haber: Sporx.com
Panathinaikos Başantrenörü Ergin Ataman, Valencia Basket maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Ataman, Valencia Basket başantrenörünün bir gün önce yaptığı açıklamalara değinerek şunları söyledi:

"Dün onların antrenörü bir basın toplantısı yaptı ve üçüncü maç hakkında konuştu. Benim teknik faul almamdan sonra oluşan ortamla ilgili açıklamalar yaptı; kendisi de teknik faul almıştı. İlk iki maçta benim iki teknik faul aldığımı ve bundan sonra hakemlerin bize yardım ederek maçı kazandırdığını söyledi."

"KONUŞURSAM PARA CEZASI ÖDEYECEĞİM"

Deneyimli başantrenör, "Hakemler hakkında konuşursam para cezası ödeyeceğim. Sanırım şu ana kadar 35.000 euro ceza ödedim. Peki, benim teknik faul almamdan sonra ilk iki maçı hakemlerin yardımıyla kazandığımız yönündeki bu açıklamalar için ne tür bir ceza verdiler? 'Hakemler bize maçı kazanmamız için yardım etti' demek ne anlama geliyor?" ifadelerini kullandı.

Tecrübeli çalıştırıcı, "Sonuçta seri 2-2 oldu. Biz oradaki iki maçı hakemlerin yardımıyla kazandık ama onlar buradaki iki maçı hiçbir şey olmadan, çok nazik hakemlerle kazandı. Bizim kulübemize, birimiz ayağa kalktı diye teknik faul çalındı. Peki onların kulübesi? Herkes sürekli ayakta. Maçı çok temiz şekilde kazandılar. Beşinci maçı oynamak için oraya gideceğiz ama herkese bugünkü maçı tekrar izlemelerini tavsiye ediyorum." diyerek sözlerini noktaladı.

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
