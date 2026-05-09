09 Mayıs
Başakşehir-Samsunspor
20:00
09 Mayıs
Beşiktaş-Trabzonspor
20:00
09 Mayıs
Galatasaray-Antalyaspor
20:00
09 Mayıs
Konyaspor-Fenerbahçe
20:00
09 Mayıs
Bochum-Hannover 96
0-016'
09 Mayıs
Atletico Madrid-Celta Vigo
19:30
09 Mayıs
Real Sociedad-Real Betis
22:00
09 Mayıs
Cagliari-Udinese
16:00
09 Mayıs
Lazio-Inter
19:00
09 Mayıs
Lecce-Juventus
21:45
09 Mayıs
Alanyaspor-Kayserispor
20:00
09 Mayıs
E.Braunschweig-Dynamo Dresden
0-016'
09 Mayıs
Sevilla-Espanyol
17:15
09 Mayıs
Nürnberg-Schalke 04
21:30
09 Mayıs
RAAL La Louviere-Cercle Brugge
17:00
09 Mayıs
Zulte Waregem-FCV Dender EH
17:00
09 Mayıs
Club Brugge-St.Truiden
21:45
09 Mayıs
Holstein Kiel-Magdeburg
0-016'
09 Mayıs
Sunderland-M. United
17:00
09 Mayıs
Elche-Alaves
15:00
09 Mayıs
M.City-Brentford
19:30
09 Mayıs
Fulham-Bournemouth
17:00
09 Mayıs
Brighton-Wolves
17:00
09 Mayıs
Liverpool-Chelsea
14:30
09 Mayıs
Wolfsburg-Bayern Munih
19:30
09 Mayıs
VfB Stuttgart-Leverkusen
16:30
09 Mayıs
RB Leipzig-St. Pauli
16:30
09 Mayıs
Hoffenheim-Werder Bremen
16:30
09 Mayıs
Augsburg-Mönchengladbach
16:30
09 Mayıs
Kocaelispor-Karagümrük
20:00
09 Mayıs
Göztepe-Gaziantep FK
20:00
09 Mayıs
Gençlerbirliği-Kasımpaşa
20:00
09 Mayıs
Eyüpspor-Rizespor
20:00
09 Mayıs
Middlesbrough-Southampton
14:30

Gaziantep Basketbol'da Süper Lig'e son iki adım kaldı

Play-off yarı finalinde Konya BBSK ile karşılaşacak Gaziantep Basketbol, finale çıkıp yeniden Basketbol Süper Ligi'ne dönmenin peşinde.

calendar 09 Mayıs 2026 13:58
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi'nde play-off oynayan Gaziantep Basketbol'un Süper Lig hedefine son iki adım kaldı.

Süper Lig hedefiyle başladığı sezonda iyi bir grafik çizen Gaziantep Basketbol, 10. haftadan 26. haftaya kadar yenilmezlik serisi yakaladı ve 12. hafta liderlik koltuğuna tırmandı.

Başarılı performansıyla öne çıkan kırmızı-siyahlılar, 16 maçlık serinin ardından, üst üste 4 mağlubiyet yaşadı ve 29. hafta Çayırova Belediyespor'a 96-93'lük skorlarla kaybederek liderliği rakibine kaptırdı.

Ligde oynadığı 34 maçta 27 galibiyet, 7 mağlubiyet alan Güneydoğu temsilcisi, 61 puanla ligi 3. sırada bitirdi.

Play-off'a yükselen ve çeyrek finalde Kipaş İstiklalspor'u mağlup eden Gaziantep ekibi, yarı-final serisinin ilk maçında yarın Konya Büyükşehir Belediyespor'u Karataş Şahinbey Spor Salonu'nda konuk edecek.

Seride 2 galibiyete ulaşan takımlar final biletini alacak. Serinin ikinci karşılaşması ise 13 Mayıs Çarşamba günü yapılacak.

- Play-off maçları zorlu geçiyor

Takımın başantrenörü Şemsettin Baş, AA muhabirine, play-off'un zorluk derecesinin yüksek olduğunu ve her maçın zor olduğunu söyledi.

Normal sezonda yendikleri takımların play-off'ta çok farklı bir kimliğe büründüğünü ifade eden Baş, şunları kaydetti:

"Burası gerçekten çok zorlu ve mücadelesi yüksek bir play-off oluyor. Kazandığımız için mutluyuz, seriyi geçtik. Yarı finaldeki rakibimiz Konya takımı çok iyi, 2 senedir hep aynı oyuncularla oynuyor, o seri de çok zorlu geçecek. Ev sahibi avantajını da en iyi şekilde kullanıp kazanmak istiyoruz. Çok da kolay geçmeyeceği aşikar, hem oyuncular adına hem bizim adımıza zorlu bir seri olacağını düşünüyorum." 

- "Play-off'un en tehlikeli takımlardan birisi olabiliriz"

Takımın 4 ay lider kaldığını ve 16 maçı üst üste kazandığını hatırlatan Baş, "Bu dönemde de çok fazla sakat vermiştik, o kaybettiğimiz 4 maçta da yine üst üste çok fazla sakatımız vardı. Yabancı oyuncularımızdan da eksiklerimiz vardı. Tek yabancı ile oynadık, oraları kaybettik ve hiç istemediğimiz mağlubiyetler aldık. Play-off ile ilgili şansımız devam ediyor. Tekrar eski savaşçı ve mücadeleci kimliğimize büründüğümüzde play-off'un en tehlikeli takımlardan birisi olabiliriz." dedi.

Seyircilerin son maçta salonu doldurmasının kendilerini mutlu ettiğine değinen Baş, şöyle konuştu:

"Taraftarın burayı tekrar doldurup şenlik havasına çevirmesini istiyoruz. Çok güzel oynadık, güzel bir atmosfer sağladık. Rakipleri baskı altında tutabiliyoruz. Biz de daha çok iştahlı ve özgüvenli oynuyoruz. Pazar günü tüm taraftarı buraya bekliyoruz, zorlu bir maç bizi bekliyor."

- Yiğitcan Turna: "Geçmişi unuttuk, önümüze bakıyoruz"

Takım kaptanı Yiğitcan Turna ise İstiklalspor maçlarının zorlu geçtiğini ve galip geldiklerini için mutlu olduklarını ifade etti.

İlk amaçlarının Konya Büyükşehir Belediyespor'u geçerek finale çıkmak olduğunu dile getiren Turna, "Buradan tekrar Süper Lig'e çıkma avantajımız var. Geçmişi unuttuk, önümüze bakıyoruz." dedi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
