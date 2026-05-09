09 Mayıs
Başakşehir-Samsunspor
20:00
09 Mayıs
Beşiktaş-Trabzonspor
20:00
09 Mayıs
Galatasaray-Antalyaspor
20:00
09 Mayıs
Konyaspor-Fenerbahçe
20:00
09 Mayıs
Bochum-Hannover 96
0-017'
09 Mayıs
Atletico Madrid-Celta Vigo
19:30
09 Mayıs
Real Sociedad-Real Betis
22:00
09 Mayıs
Cagliari-Udinese
16:00
09 Mayıs
Lazio-Inter
19:00
09 Mayıs
Lecce-Juventus
21:45
09 Mayıs
Alanyaspor-Kayserispor
20:00
09 Mayıs
E.Braunschweig-Dynamo Dresden
0-017'
09 Mayıs
Sevilla-Espanyol
17:15
09 Mayıs
Nürnberg-Schalke 04
21:30
09 Mayıs
RAAL La Louviere-Cercle Brugge
17:00
09 Mayıs
Zulte Waregem-FCV Dender EH
17:00
09 Mayıs
Club Brugge-St.Truiden
21:45
09 Mayıs
Holstein Kiel-Magdeburg
0-017'
09 Mayıs
Sunderland-M. United
17:00
09 Mayıs
Elche-Alaves
15:00
09 Mayıs
M.City-Brentford
19:30
09 Mayıs
Fulham-Bournemouth
17:00
09 Mayıs
Brighton-Wolves
17:00
09 Mayıs
Liverpool-Chelsea
14:30
09 Mayıs
Wolfsburg-Bayern Munih
19:30
09 Mayıs
VfB Stuttgart-Leverkusen
16:30
09 Mayıs
RB Leipzig-St. Pauli
16:30
09 Mayıs
Hoffenheim-Werder Bremen
16:30
09 Mayıs
Augsburg-Mönchengladbach
16:30
09 Mayıs
Kocaelispor-Karagümrük
20:00
09 Mayıs
Göztepe-Gaziantep FK
20:00
09 Mayıs
Gençlerbirliği-Kasımpaşa
20:00
09 Mayıs
Eyüpspor-Rizespor
20:00
09 Mayıs
Middlesbrough-Southampton
14:30

Onuachu, Trabzon efsanelerini kovalıyor

Trabzonspor'un golcüsü Paul Onuachu, 22 gollük performansını Beşiktaş derbisinde de sürdürerek üç büyük rakibe karşı gol atmayı hedefliyor.

09 Mayıs 2026 13:05
Onuachu, Trabzon efsanelerini kovalıyor
Paul Onuachu, sezonun en kritik virajında sahneye çıkmaya hazırlanıyor. Süper Lig'in ilk yarısında Galatasaray ve Fenerbahçe karşısında gol sevinci yaşayamayan Nijeryalı forvet, Beşiktaş derbisinde ise kart cezası nedeniyle forma giyememişti.

İkinci yarıda ise tabloyu tersine çeviren 2.01 boyundaki futbolcu, hem Fenerbahçe hem de Galatasaray filelerini havalandırarak büyük maçlardaki etkisini gösterdi.

Şimdi hedef, Beşiktaş karşısında da gol atarak derbi serisini tamamlamak.

Lig genelinde 22 golle krallık yarışının zirvesinde yer alan Paul Onuachu, bu sezon 18 takımlı ligde 13 farklı rakibe gol atmayı başardı. Ancak son haftalarda sessiz kaldı.

TARİHE GEÇMEYE YAKIN

Sezonun kalan bölümünde Onuachu hem Trabzonspor'un hedefleri hem de bireysel gol yarışı açısından sahne almaya devam edecek. 2.01'lik oyuncu, birkaç gol daha atarsa son 10 yılda en çok gol atan isimler arasındaki yerini sağlamlaştıracak.

SON GOLÜ G.SARAY'A

Onuachu, Trabzonspor'un ligin 28. haftasında Galatasaray'ı 2-1 yendiği derbide attığı golün ardından fileleri sarsamadı.

28. hafta sonunda 67 puanlı Galatasaray ile arasındaki puan farkını 4'e düşüren, ikinci Fenerbahçe ile aynı puana sahip Karadeniz devi, Onuachu'nun skor katkısı yapamadığı son 4 maçı kazanamadı.

BURAK YILMAZ'A 1, SÖRLOTH'A 2 GOL YAKIN

Trabzonspor forvetleri araında Alexander Sörloth, 2019-2020 sezonunda attığı 24 golle son 10 yılda zirvede yer alıyor. Burak Yılmaz ise 2017-18'de ligde 23 gol kaydederek bordo-mavililerin son dönemdeki en önemli golcü performanslarından birini sergilemişti.

Paul Onuachu, 22 gole ulaşarak Sörloth ve Burak'ın performanslarına çok yaklaştı. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
