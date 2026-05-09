Beşiktaş GAİN, Galatasaray MCT Technic'i konuk edecek

Beşiktaş GAİN, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin son haftasında 10 Mayıs Pazar günü Galatasaray MCT Technic'i konuk edecek.



Beşiktaş GAİN Spor Kompleksi'ndeki müsabaka saat 18.00'de başlayacak. Mücadeleyi Kerem Baki, Can Mavisu ve Nazlı Çisil Güngör hakem üçlüsü yönetecek.



Ligde 1 maçı eksik olan Beşiktaş GAİN'in, 28 karşılaşmada 24 galibiyeti bulunuyor. Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe Beko ile birlikte ilk 2 sırayı paylaşıyor. 29 maç oynayan Galatasaray MCT Technic'in ise 16 galibiyeti var.



Sezonun ilk yarısında Galatasaray'ın ev sahipliğinde oynanan mücadeleyi sarı-kırmızılı ekip 89-73 kazanmıştı.



