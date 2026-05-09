09 Mayıs
Başakşehir-Samsunspor
20:00
09 Mayıs
Beşiktaş-Trabzonspor
20:00
09 Mayıs
Galatasaray-Antalyaspor
20:00
09 Mayıs
Konyaspor-Fenerbahçe
20:00
09 Mayıs
Bochum-Hannover 96
1-1
09 Mayıs
Atletico Madrid-Celta Vigo
19:30
09 Mayıs
Real Sociedad-Real Betis
22:00
09 Mayıs
Cagliari-Udinese
0-01'
09 Mayıs
Lazio-Inter
19:00
09 Mayıs
Lecce-Juventus
21:45
09 Mayıs
Alanyaspor-Kayserispor
20:00
09 Mayıs
E.Braunschweig-Dynamo Dresden
2-1
09 Mayıs
Sevilla-Espanyol
17:15
09 Mayıs
Nürnberg-Schalke 04
21:30
09 Mayıs
RAAL La Louviere-Cercle Brugge
17:00
09 Mayıs
Zulte Waregem-FCV Dender EH
17:00
09 Mayıs
Club Brugge-St.Truiden
21:45
09 Mayıs
Holstein Kiel-Magdeburg
1-3
09 Mayıs
Sunderland-M. United
17:00
09 Mayıs
Elche-Alaves
0-0DA
09 Mayıs
M.City-Brentford
19:30
09 Mayıs
Fulham-Bournemouth
17:00
09 Mayıs
Brighton-Wolves
17:00
09 Mayıs
Liverpool-Chelsea
1-175'
09 Mayıs
Wolfsburg-Bayern Munih
19:30
09 Mayıs
VfB Stuttgart-Leverkusen
16:30
09 Mayıs
RB Leipzig-St. Pauli
16:30
09 Mayıs
Hoffenheim-Werder Bremen
16:30
09 Mayıs
Augsburg-Mönchengladbach
16:30
09 Mayıs
Kocaelispor-Karagümrük
20:00
09 Mayıs
Göztepe-Gaziantep FK
20:00
09 Mayıs
Gençlerbirliği-Kasımpaşa
20:00
09 Mayıs
Eyüpspor-Rizespor
20:00
09 Mayıs
Middlesbrough-Southampton
0-073'

Fatih Terim'den Arda Turan ve Hull City açıklaması

Galatasaray ve A Milli Futbol Takımı'nın eski teknik direktörü Fatih Terim, eski futbolcusu Arda Turan'ın teknik adamlık kariyerini gururla takip ettiğini söyledi. 

İngiltere Championship play-off yarı final ilk ayağında Hull City-Millwall maçını izleyen deneyimli teknik adam, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"ARDA İLE BERABERLİĞİMİZ HİÇ DURMADI"

Arda Turan'ın başarılarıyla gurur duyduğunu belirten Terim, "Arda ile çocukluğundan beri beraber gidilen bir yol var. Genç takım, A takım, milli takım derken şimdi de meslektaşımız. İnsan huşu içerisinde gururla seyrediyor. Arda ile bu beraberlik hiçbir zaman durmadı. Hep devam eden bir şey. Hayat da durmadığı için herkes belirli bir yere gelince yolunu seçmek zorunda. O da kendisini futbolun bu tarafına adadı. O yüzden tabii ki çok yakından takip ediyorum." diye konuştu.

"KENDİNE HAS BİR STİLİ VAR"

Terim, Arda Turan'ın kendisine benzetilmesiyle ilgili soruya, "Bu konu uzun yıllardır konuşulan bir konu. Kendine has bir stili var, kendine has bir oyun felsefesi var. Muhakkak ki aldıkları olmuştur. Olmalıdır da zaten, çok uzun bir dönem beraber çalıştık. O da zaten samimiyetle söylüyor." yanıtını verdi.

 "TÜRK'Ü BEN NEREDE GÖRSEM DESTEKLERİM"

Fatih Terim, Premier Lig yolunda play-off mücadelesi veren Hull City'nin başarılı olmasını dilediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bir Türk iş insanı ve spor insanı, İngiltere'de önce Wembley'i, ümit ediyorum ondan sonra da Premier Lig'i kazanır. Bu çok önemli bir şey. Misafirperverliklerini bugün de gördüm. Bir Türk'ü ben nerede görsem desteklerim, nerede görsem giderim. Çünkü gerek ay-yıldız göğsümüzde oynarken, gerek dünyaya kafa tutan milli takımın hocalığını yaptığımız için ay-yıldız bizim çok başka bir şey ifade eder. Hull City son zamanlarda atılım içindeydi. Aynı konuda Ipswich Town'ın yönetim kurulundaki bizim arkadaşımız Berke Bakay, onlar direkt Premier Lig'e çıktılar. Onları da buradan tebrik ediyorum, çok gurur duyuyorum. Premier Lig takımının yönetim kurulunda önemli bir yeri var. Uzun yıllardır belki de hasretini çektiğimiz Türk insanının dışarıdaki dayanışmasının en azından futbolda yapabiliriz diye düşünüyorum."

Terim, 1999-2000 sezonunda Leeds United-Galatasaray maçı öncesi İngiliz ekibinin stadında maç izlemesiyle ilgili soruyu şöyle yanıtladı:

"Ben 15 gün evvel zaten eşim Fulya ile beraber Leeds'i seyretmiştim. Ama ilk maçtan sonra o hadise yaşanınca Murat Beyazıt ile buraya geldim. Ben zaten Leeds'i biliyordum, 2-0 da yenmiştik. UEFA bize 80 kişilik bir ceza verdi. Zaten UEFA cezayı hep bize verdi. Ondan önce Juventus maçında verdi de verdi. Dışarıda Dortmund'da oynadık. Takım dahil 80 kişiydi. Ben de şunu göstermek istedim. Ben tek başına gidiyorum burada 80 kişiyiz. İngiltere'de sahanın içindeki temaslı oyunu iyi bildiğim için, 42 bin kişilik bir taraftar grubunun herkesi etkileyeceği malum. Hakem de ilk defa böyle bir maçı yönetecekti. Bu bizim için bir stratejiydi. 'Bakın biz gidiyoruz tek başımıza 80 kişi gitsek ne yapmayız diye'. Ne yapmadık oldu o da zaten çok şükür. Yine tekrarlıyorum, '2-0 yenmemize rağmen, keşke bu maçı kazanmasaydık ama bu 2 kardeşimiz, İngiliz vatandaşı ölmeseydi' demiştim. Hala da aynı fikirdeyim, o üzüntüyü yaşıyorum."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
