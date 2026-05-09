Manisa Basket perdeyi kapatıyor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde geçen hafta Galatasaray'ı deplasmanda 91-87 yenerek bitime 1 maç kala küme düşme korkusunu üzerinden atan Glint Manisa Basket, 10 Mayıs Pazar günü son hafta mücadelesinde Türk Telekom'u ağırlayacak.
Muradiye Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 15.30'da başlayacak.
Ligde normal sezonun son maçları öncesinde Manisa Basket'in 29 haftada 10 galibiyeti, play-off oynamayı garantileyip dördüncü sıradaki yerini korumaya çalışan Türk Telekom'un ise 20 galibiyeti bulunuyor.
