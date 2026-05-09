09 Mayıs
Başakşehir-Samsunspor
20:00
09 Mayıs
Beşiktaş-Trabzonspor
20:00
09 Mayıs
Galatasaray-Antalyaspor
20:00
09 Mayıs
Konyaspor-Fenerbahçe
20:00
09 Mayıs
Bochum-Hannover 96
1-1
09 Mayıs
Atletico Madrid-Celta Vigo
19:30
09 Mayıs
Real Sociedad-Real Betis
22:00
09 Mayıs
Cagliari-Udinese
0-02'
09 Mayıs
Lazio-Inter
19:00
09 Mayıs
Lecce-Juventus
21:45
09 Mayıs
Alanyaspor-Kayserispor
20:00
09 Mayıs
E.Braunschweig-Dynamo Dresden
2-1
09 Mayıs
Sevilla-Espanyol
17:15
09 Mayıs
Nürnberg-Schalke 04
21:30
09 Mayıs
RAAL La Louviere-Cercle Brugge
17:00
09 Mayıs
Zulte Waregem-FCV Dender EH
17:00
09 Mayıs
Club Brugge-St.Truiden
21:45
09 Mayıs
Holstein Kiel-Magdeburg
1-3
09 Mayıs
Sunderland-M. United
17:00
09 Mayıs
Elche-Alaves
0-0DA
09 Mayıs
M.City-Brentford
19:30
09 Mayıs
Fulham-Bournemouth
17:00
09 Mayıs
Brighton-Wolves
17:00
09 Mayıs
Liverpool-Chelsea
1-176'
09 Mayıs
Wolfsburg-Bayern Munih
19:30
09 Mayıs
VfB Stuttgart-Leverkusen
16:30
09 Mayıs
RB Leipzig-St. Pauli
16:30
09 Mayıs
Hoffenheim-Werder Bremen
16:30
09 Mayıs
Augsburg-Mönchengladbach
16:30
09 Mayıs
Kocaelispor-Karagümrük
20:00
09 Mayıs
Göztepe-Gaziantep FK
20:00
09 Mayıs
Gençlerbirliği-Kasımpaşa
20:00
09 Mayıs
Eyüpspor-Rizespor
20:00
09 Mayıs
Middlesbrough-Southampton
0-074'

Bodrum FK'nın inancı tam

1'inci Lig Play-Off yarı finalinde Arca Çorum FK ile eşleşen Bodrum FK'da Süper Lig heyecanı başladı. Yeşil-beyazlı ekip, teknik sorumlu Sefer Yılmaz yönetiminde yeniden Süper Lig'e dönmek için ilk maçta evinde avantaj arayacak.

09 Mayıs 2026
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Trendyol 1'inci Lig Play-Off 1'inci Turu'nda evinde Atko Grup Pendikspor'u 2-0 yenerek eleyen ve yarı finalde Arca Çorum FK ile eşleşen Bodrum Futbol Kulübü'nü final heyecanı sardı. Geçen sezon veda ettiği Süper Lig'e geri dönmenin hesaplarını yapan yeşil-beyazlılar, Çorum FK ile ilk maçını pazartesi günü evinde oynayacak.

Sahasında avantajlı bir skor elde etmeyi amaçlayan Bodrum FK takımı maçın rövanşını ise 15 Mayıs Cuma günü Çorum'da oynayacak.

Teknik sorumlu Sefer Yılmaz camia olarak kenetlendiklerini belirterek, "Takımımız 2 sene önce de play-offlardan zaferle ayrılıp Süper Lig'e çıkmıştı. Bodrum halkı aynı başarıyı bekliyor. Yeniden Süper Lig'e kavuşmak istiyoruz. İki aşamalı zorlu maçlar oynayacağız. Amacımız önce final ardından Süper Lig" dedi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
