Kasımpaşa'da Adem Arous'a tarihi bonservis!

Kasımpaşa forması giyen Adem Arous, Avrupa kulüplerinin radarına girmeye devam ediyor. Sezon başında Stade Tunisien takımından Kasımpaşa'ya transfer olan 21 yaşındaki Tunuslu savunmacı, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.



GALATASARAY'IN DA İLGİSİ VAR



Bu sezon Kasımpaşa formasıyla 19 maça çıkan genç futbolcunun adı birçok kulüple anılırken, Galatasaray'ın da oyuncuya ilgisinin bulunduğu öne sürüldü.



Footmercato'da yer alan habere göre Galatasaray, ara transfer döneminde Adem Arous'u kadrosuna katmak için ciddi girişimlerde bulundu. Ancak Tunuslu futbolcu, düzenli forma şansı bulmaya devam edebilmek adına Kasımpaşa'da kalmayı tercih etti.



DÜNYA KUPASI KARARI BEKLENİYOR



Geçtiğimiz mart ayında Haiti karşısında ilk kez Tunus Milli Takımı formasını giyen Adem Arous'un, 2026 Dünya Kupası'nda da boy göstermesi bekleniyor. Genç savunmacının, turnuva öncesinde de Avrupa'dan birçok kulübün transfer listesinde yer aldığı aktarıldı.



Haberde, oyuncuya ilgi gösteren kulüpler ve bonservis beklentisiyle ilgili şu ifadeler kullanıldı:



MONACO, RENNES VE VILLARREAL YARIŞTA



Edinilen bilgilere göre Ligue 1 ekipleri, Tunuslu savunmacının profiline ciddi ilgi gösteriyor. Monaco ve Rennes, oyuncuyu transfer listesine almış durumda. Ancak rekabet oldukça yoğun; İspanya'dan Villarreal de yarışta yer alırken, Galatasaray da savunma hattını güçlendirmek için Adem Arous'u transfer etme fikrinden vazgeçmiş değil.





KASIMPAŞA'NIN BONSERVİS BEKLENTİSİ



Kendi değerinin ve önündeki sportif sürecin farkında olan oyuncunun, geleceğiyle ilgili kararını Kuzey Amerika'da düzenlenecek Dünya Kupası'nın ardından vermeyi planladığı belirtiliyor. Kasımpaşa ise başarılı savunmacısını bırakmak için 5 ila 6 milyon euro arasında bir bonservis bedeli talep ediyor. Uygun görülen bu rakam, yaz transfer döneminde kıyasıya bir yarışa sahne olabilir."



KASIMPAŞA TARİHİNE GEÇEBİLİR



Adem Arous'un 5-6 milyon euro bandında bir bonservis bedeliyle transfer olması halinde, Tunuslu futbolcu Kasımpaşa tarihinin M'Baye Diagne, Trezeguet ve Yasin Özcan'ın ardından en pahalı satışlarından biri olacak.



