09 Mayıs
Başakşehir-Samsunspor
20:00
09 Mayıs
Beşiktaş-Trabzonspor
20:00
09 Mayıs
Galatasaray-Antalyaspor
20:00
09 Mayıs
Konyaspor-Fenerbahçe
20:00
09 Mayıs
Bochum-Hannover 96
1-1
09 Mayıs
Atletico Madrid-Celta Vigo
19:30
09 Mayıs
Real Sociedad-Real Betis
22:00
09 Mayıs
Cagliari-Udinese
0-182'
09 Mayıs
Lazio-Inter
19:00
09 Mayıs
Lecce-Juventus
21:45
09 Mayıs
Alanyaspor-Kayserispor
20:00
09 Mayıs
E.Braunschweig-Dynamo Dresden
2-1
09 Mayıs
Sevilla-Espanyol
0-016'
09 Mayıs
Nürnberg-Schalke 04
21:30
09 Mayıs
RAAL La Louviere-Cercle Brugge
0-140'
09 Mayıs
Zulte Waregem-FCV Dender EH
0-140'
09 Mayıs
Club Brugge-St.Truiden
21:45
09 Mayıs
Holstein Kiel-Magdeburg
1-3
09 Mayıs
Sunderland-M. United
0-042'
09 Mayıs
Elche-Alaves
1-1
09 Mayıs
M.City-Brentford
19:30
09 Mayıs
Fulham-Bournemouth
0-042'
09 Mayıs
Brighton-Wolves
2-042'
09 Mayıs
Liverpool-Chelsea
1-1
09 Mayıs
Wolfsburg-Bayern Munih
19:30
09 Mayıs
VfB Stuttgart-Leverkusen
2-148'
09 Mayıs
RB Leipzig-St. Pauli
1-054'
09 Mayıs
Hoffenheim-Werder Bremen
1-051'
09 Mayıs
Augsburg-Mönchengladbach
2-054'
09 Mayıs
Kocaelispor-Karagümrük
20:00
09 Mayıs
Göztepe-Gaziantep FK
20:00
09 Mayıs
Gençlerbirliği-Kasımpaşa
20:00
09 Mayıs
Eyüpspor-Rizespor
20:00
09 Mayıs
Middlesbrough-Southampton
0-0

Kasımpaşa'da Adem Arous'a tarihi bonservis!

Kasımpaşa'nın genç stoperi Adem Arous'a Avrupa'dan yoğun ilgi var. Monaco, Rennes ve Villarreal'in radarındaki Tunuslu futbolcu için 5-6 milyon euro bonservis beklentisi olduğu öne sürüldü.

calendar 09 Mayıs 2026 16:11
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Kasımpaşa forması giyen Adem Arous, Avrupa kulüplerinin radarına girmeye devam ediyor. Sezon başında Stade Tunisien takımından Kasımpaşa'ya transfer olan 21 yaşındaki Tunuslu savunmacı, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.

GALATASARAY'IN DA İLGİSİ VAR

Bu sezon Kasımpaşa formasıyla 19 maça çıkan genç futbolcunun adı birçok kulüple anılırken, Galatasaray'ın da oyuncuya ilgisinin bulunduğu öne sürüldü.

Footmercato'da yer alan habere göre Galatasaray, ara transfer döneminde Adem Arous'u kadrosuna katmak için ciddi girişimlerde bulundu. Ancak Tunuslu futbolcu, düzenli forma şansı bulmaya devam edebilmek adına Kasımpaşa'da kalmayı tercih etti.

DÜNYA KUPASI KARARI BEKLENİYOR

Geçtiğimiz mart ayında Haiti karşısında ilk kez Tunus Milli Takımı formasını giyen Adem Arous'un, 2026 Dünya Kupası'nda da boy göstermesi bekleniyor. Genç savunmacının, turnuva öncesinde de Avrupa'dan birçok kulübün transfer listesinde yer aldığı aktarıldı. 

Haberde, oyuncuya ilgi gösteren kulüpler ve bonservis beklentisiyle ilgili şu ifadeler kullanıldı:

MONACO, RENNES VE VILLARREAL YARIŞTA

Edinilen bilgilere göre Ligue 1 ekipleri, Tunuslu savunmacının profiline ciddi ilgi gösteriyor. Monaco ve Rennes, oyuncuyu transfer listesine almış durumda. Ancak rekabet oldukça yoğun; İspanya'dan Villarreal de yarışta yer alırken, Galatasaray da savunma hattını güçlendirmek için Adem Arous'u transfer etme fikrinden vazgeçmiş değil.

KASIMPAŞA'NIN BONSERVİS BEKLENTİSİ 

Kendi değerinin ve önündeki sportif sürecin farkında olan oyuncunun, geleceğiyle ilgili kararını Kuzey Amerika'da düzenlenecek Dünya Kupası'nın ardından vermeyi planladığı belirtiliyor. Kasımpaşa ise başarılı savunmacısını bırakmak için 5 ila 6 milyon euro arasında bir bonservis bedeli talep ediyor. Uygun görülen bu rakam, yaz transfer döneminde kıyasıya bir yarışa sahne olabilir."

KASIMPAŞA TARİHİNE GEÇEBİLİR

Adem Arous'un 5-6 milyon euro bandında bir bonservis bedeliyle transfer olması halinde, Tunuslu futbolcu Kasımpaşa tarihinin M'Baye Diagne, Trezeguet ve Yasin Özcan'ın ardından en pahalı satışlarından biri olacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 32 23 5 4 73 27 74
2 Fenerbahçe 32 20 10 2 71 34 70
3 Trabzonspor 32 19 9 4 59 35 66
4 Beşiktaş 32 17 8 7 56 36 59
5 Göztepe 32 13 13 6 40 28 52
6 Başakşehir 32 14 9 9 53 34 51
7 Samsunspor 32 12 12 8 43 42 48
8 Rizespor 32 10 10 12 44 46 40
9 Konyaspor 32 10 10 12 42 45 40
10 Kocaelispor 32 9 10 13 26 36 37
11 Gaziantep FK 32 9 10 13 41 54 37
12 Alanyaspor 32 6 16 10 37 38 34
13 Kasımpaşa 32 7 11 14 30 46 32
14 Antalyaspor 32 7 8 17 30 51 29
15 Eyüpspor 32 7 8 17 26 45 29
16 Gençlerbirliği 32 7 7 18 30 45 28
17 Kayserispor 32 5 12 15 24 58 27
18 Karagümrük 32 6 6 20 28 53 24
