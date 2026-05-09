Liverpool ile Chelsea puanları paylaştılar!

İngiltere Premier Lig'in 36. haftasında Liverpool ile Chelsea karşı karşıya geldi.
Anfield'da oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Ev sahibi Liverpool, 6. dakikada Ryan Gravenberch'in golüyle öne geçti. Chelsea ise 35. dakikada Enzo Fernandez'in kaydettiği golle beraberliği yakaladı.
Bu sonuçla Chelsea'nin ligdeki galibiyet hasreti 7 maça çıkarken, Londra ekibi 6 maç aradan sonra puan almayı başardı.
Alınan sonucun ardından Liverpool puanını 59'a, Chelsea ise 49'a yükseltti.
Premier Lig'in bir sonraki haftasında Liverpool, Aston Villa deplasmanına konuk olacak. Chelsea ise Tottenham Hotspur ile sahasında karşı karşıya gelecek.
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|32
|23
|5
|4
|73
|27
|74
|2
|Fenerbahçe
|32
|20
|10
|2
|71
|34
|70
|3
|Trabzonspor
|32
|19
|9
|4
|59
|35
|66
|4
|Beşiktaş
|32
|17
|8
|7
|56
|36
|59
|5
|Göztepe
|32
|13
|13
|6
|40
|28
|52
|6
|Başakşehir
|32
|14
|9
|9
|53
|34
|51
|7
|Samsunspor
|32
|12
|12
|8
|43
|42
|48
|8
|Rizespor
|32
|10
|10
|12
|44
|46
|40
|9
|Konyaspor
|32
|10
|10
|12
|42
|45
|40
|10
|Kocaelispor
|32
|9
|10
|13
|26
|36
|37
|11
|Gaziantep FK
|32
|9
|10
|13
|41
|54
|37
|12
|Alanyaspor
|32
|6
|16
|10
|37
|38
|34
|13
|Kasımpaşa
|32
|7
|11
|14
|30
|46
|32
|14
|Antalyaspor
|32
|7
|8
|17
|30
|51
|29
|15
|Eyüpspor
|32
|7
|8
|17
|26
|45
|29
|16
|Gençlerbirliği
|32
|7
|7
|18
|30
|45
|28
|17
|Kayserispor
|32
|5
|12
|15
|24
|58
|27
|18
|Karagümrük
|32
|6
|6
|20
|28
|53
|24