Haber Tarihi: 09 Mayıs 2026 19:03 - Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2026 19:03

GALATASARAY ANTALYASPOR CANLI İZLE ŞİFRESİZ (GS ANTALYA)

Galatasaray Antalyaspor maçı bein sports canlı yayın izle | Galatasaray Antalyaspor maçını Selçuk sports, Taraftarium24, Justin tv, Facebook, Twitter, Yandex veya Kralbozguncu'dan izlemek yasadışıdır. beIN Sports 1'den canlı izlenebilecek olan Galatasaray Antalyaspor maçının kadrosu ve muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Peki, Galatasaray Antalyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Galatasaray Antalyaspor maçı canlı yayın izleme detayları

GALATASARAY ANTALYASPOR CANLI İZLE ŞİFRESİZ (GS ANTALYA)
Abone Ol
Galatasaray Antalyaspor maçı şifresiz yayın linki! Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray ile Antalyaspor RAMS Park'ta karşı karşıya geliyor. Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız. Süper Lig maçlarının tek adresi sadece Digitürk'tür ve bu link üzerinden üye olarak maçları canlı olarak seyredebilirsiniz.İşte maçtan son dakika gelişmeleri... GALATASARAY ANTALYASPOR MAÇI CANLI, TIKLA




GALATASARAY ANTALYASPOR MAÇI HANGİ RADYODA?

Galatasaray ile Antalyaspor arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.

TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

TIKLA, GALATASARAY ANTALYASPOR MAÇINI CANLI DİNLE

GALATASARAY ANTALYASPOR BEIN SPORTS HABER İZLE


- Galatasaray, Okan Buruk yönetiminde Antalyaspor'a puan kaybetmedi


Sarı-kırmızılı takım, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde Akdeniz temsilcisiyle yaptığı 7 maçta da puan kaybı yaşamadı. Buruk'un göreve geldiği 2022'den bu yana Antalyaspor ile Süper Lig'de 7 kez karşılaşan "Cimbom" tüm maçlardan 3 puanla ayrıldı.

- Osimhen, Antalyaspor maçlarını seviyor

Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, Antalyaspor'a karşı çıktığı 3 maçta da gol sevinci yaşadı. Sarı-kırmızılı formayla Akdeniz temsilcisine karşı 3 maçta ter döken Osimhen, 5 kez fileleri havalandırdı. Deplasmandaki iki maçta birer gol atan 27 yaşındaki santrfor, RAMS Park'taki tek müsabakada "hat-trick" yaptı.

GALATASARAY ANTALYASPOR MAÇI FORM DURUMLARI

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, sahasında Hesap.com Antalyaspor ile karşılaşacak. RAMS Park'ta yapılacak maç, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı Çağdaş Altay yönetecek. Altay'ın yardımcılıklarını Esat Sancaktar ve Bilal Gölen yapacak. Müsabakanın VAR koltuğunda Özer Özden oturacak. Mücadele, beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.

GALATASARAY ANTALYASPOR MAÇI ÖNCESİ FORM DURUMLARI

Ligde geride kalan 32 haftada 23 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılı ekip, 74 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Son 2 haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde giren "Cimbom" kazanması durumunda üst üste 4, toplamda 26. kez şampiyonluğunu ilan edecek. İstediği gibi bir sezon geçiremeyen Antalyaspor ise haftaya 29 puanla 15. sırada girdi. Küme düşme hattının bir puan üstünde bulunan Akdeniz temsilcisi, düşme potasına gerilememek için İstanbul'dan puan veya puanlarla ayrılmak zorunda. Geride kalan 32 haftada 7 galibiyet, 8 beraberlikle 29 puan toplayan Akdeniz temsilcisi, puan cetvelinde 15. sırada yer alıyor. Dış sahada son 10 maçında galibiyet sevinci yaşayamayan kırmızı-beyazlı ekip, son deplasman mücadelesinde Galatasaray karşısında puan arayacak. İki takım arasında ligin ilk yarısında Antalya'da yapılan maçı sarı-kırmızılılar 4-1 kazanmıştı.

MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Abdülkerim, Eren, İlkay, Torreira, Yunus, Sane, Barış Alper, Osimhen.



Antalyaspor: Cuesta, Bünyamin, Veysel, Hüseyin, Paal, Ceesay, Saric, Safuri, Ballet, Doğukan, Van de Streek.

- Günay Güvenç cezalı

Galatasaray'da tecrübeli file bekçisi Günay Güvenç'in kırmızı kart cezası bulunuyor. Milli kaleci Uğurcan Çakır'ın sarı kart cezası nedeniyle Samsunspor mücadelesinde forma giyen Günay, gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düştü. Tecrübeli kaleci, Antalyaspor mücadelesinde kulübede olamayacak.

- Eren ve Sallai sarı kart sınırında

Galatasaray'da savunma oyuncuları Eren Elmalı ile Roland Sallai, sarı kart sınırında bulunuyor. Bu sezon ligde üçer sarı kartı bulunan Eren ve Sallai, bu müsabakada da cezalandırılması durumunda son haftadaki Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek.

- Ligde son 34 iç saha maçında yenilmedi

Galatasaray, ligde iç sahadaki son 34 maçta mağlubiyet yaşamadı. Sahasındaki son yenilgisini 19 Mayıs 2024 tarihinde Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmada yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki lig mücadelelerinde 27 galibiyet aldı. "Cimbom" bu süreçte 7 kez berabere kaldı.

GALATASARAY ANTALYASPOR MAÇI GOLLERİ İZLE



- Son 50 günde işler iyi gitmiyor

Galatasaray, son 50 günde çıktığı resmi müsabakalarda istediği sonuçları elde edemedi. Sarı-kırmızılı ekip, 18 Mart'ta UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında deplasmanda İngiliz temsilcisi Liverpool'a 4-0 yenildi. Bu mücadelede kolu kırılan Victor Osimhen'den uzun süre yararlanamayan Galatasaray, sonrasında ligin 28. haftasında Trabzonspor deplasmanına çıkan ve 2-1 yenilen Galatasaray, bu müsabakanın ardından 27. hafta erteleme karşılaşması için Göztepe'ye konuk oldu. İzmirli renktaşını 3-1 mağlup eden "Cimbom", 29. haftada sahasında Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldı. Kocaelispor beraberliğinin ardından Süper Lig'de sırasıyla Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni 2-1, Fenerbahçe'yi 3-0 yenen Galatasaray, toparlandı. Sarı-kırmızılılar, şampiyonluğunu ilan etme ihtimalinin bulunduğu son lig maçında Samsunspor'a 4-1 mağlup oldu. Okan Buruk'un öğrencileri, bu süreçte Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Gençlerbirliği'ne sahasında 2-0 yenilerek elendi. Galatasaray, söz konusu 50 günlük süreçteki 8 resmi maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı.

 

 

Diğer Haberler

Zeki Murat Göle açıkladı; kadro dışı! Fenerbahçe Zeki Murat Göle açıkladı; kadro dışı!
Konyaspor Fenerbahçe ücretsiz izle, Konya FB maçı canlı linki Gündem Konyaspor Fenerbahçe ücretsiz izle, Konya FB maçı canlı linki
Konyaspor Fenerbahçe maçı şifresiz canlı yayın izle Gündem Konyaspor Fenerbahçe maçı şifresiz canlı yayın izle
Bein Sports 3 Canlı link: Konyaspor Fenerbahçe bedava izle Gündem Bein Sports 3 Canlı link: Konyaspor Fenerbahçe bedava izle
Bein Sports 3 Canlı İzle: Konyaspor Fenerbahçe canlı yayın Gündem Bein Sports 3 Canlı İzle: Konyaspor Fenerbahçe canlı yayın
Konyaspor - Fenerbahçe maçı canlı izle şifresiz bein Sports 3 Gündem Konyaspor - Fenerbahçe maçı canlı izle şifresiz bein Sports 3
Beşiktaş Trabzonspor izle canlı, BJK TS maçı canlı Gündem Beşiktaş Trabzonspor izle canlı, BJK TS maçı canlı
SON DAKİKA: Beşiktaş Trabzonspor maçı CANLI İZLE, BJK TS Gündem SON DAKİKA: Beşiktaş Trabzonspor maçı CANLI İZLE, BJK TS
BEIN İZLE Beşiktaş Trabzonspor canlı maç linki Gündem BEIN İZLE Beşiktaş Trabzonspor canlı maç linki
Daha fazla göster
 Reklam 
1
Galatasaray - Antalyaspor: 11'ler
2
Fenerbahçe'de kalede ilk aday: Jan Oblak
3
Konyaspor - Fenerbahçe: 11'ler
4
Sadettin Saran'dan Konyaspor maçına saatler kala açıklama!
5
Galatasaray'da Mertens gelişmesi! Geri dönüyor!
6
Galatasaray'dan Jonathan Rowe harekatı!
7
Real Madrid, Valverde ile Tchouameni'ye verilen cezayı açıkladı

SON HABERLER

Sporx Anasayfasına Dön
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.