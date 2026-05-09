Haber Tarihi: 09 Mayıs 2026 19:04 - Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2026 19:04

BJK TS maçı izle, Beşiktaş Trabzonspor maçı izle yayın

Beşiktaş ile Trabzonspor, Trendyol Süper Lig 25. hafta maçında Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Beşiktaş Trabzonspor derbi maçının kadrosu ve ilk 11'leri belli oldu. Peki, Beşiktaş Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte Beşiktaş Trabzonspor maçı şifresiz izleme detayları...

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. İşte maçtan son dakika gelişmeleri...
BEŞİKTAŞ TRABZONSPOR MAÇI HANGİ RADYODA?

Beşiktaş ile Trabzonspor arasındaki zorlu Süper Lig mücadelesi TRT Radyo 1'den canlı olarak dinlenilebilmektedir.

TRT Radyo 1'in büyük illerdeki frekansları şu şekildedir: 95.6 İstanbul; 93.3 Ankara; 94.7 İzmir; 87.9 Bursa; 105.1 Adana . Tüm frekanslara buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

- Ligde son iki maçta kalesini korudu

Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı son iki müsabaka olan Fatih Karagümrük ve Gaziantep FK maçlarında kalesinde gol görmedi. Bu sezon ligde 32 maç yapan siyah-beyazlılar, söz konusu müsabakaların 22'sinde topu ağlarında gördü. Beşiktaş, 10 karşılaşmada ise rakip oyuncuların gol sevinci yaşamasına izin vermedi. Siyah-beyazlı takım, bu sezon 56 gol atarken, 36 golün fileleriyle buluşmasına engel olamadı.



- Evinde 5 sezondur son iç saha maçını kazanamıyor

Beşiktaş, 5 sezondur evinde oynadığı son iç saha mücadelesinde galip gelemedi. Taraftarına son 5 sezonda galibiyetle veda edemeyen siyah-beyazlılar, 2020-2021'de Fatih Karagümrük'e 2-1 yenildi. Sonraki iki (2021-2022, 2022-2023) sezon son iç saha maçını Konyaspor ile oynayan Beşiktaş, rakibiyle sırasıyla 1-1 ve 3-3 berabere kaldı. 2023-2024 sezonunda Hatayspor ile 2-2'lik eşitliği bozamayan siyah-beyazlılar, geçen sezon ise Çaykur Rizespor'a taraftarı önünde 2-1 mağlup oldu. Beşiktaş, seyircisine galibiyetle veda ettiği son sezonu ise 2019-2020'de Sergen Yalçın ile yaşadı. Siyah-beyazlılar, konuk ettiği Fenerbahçe'yi taraftarı önünde 2-0 yendi.

BEŞİKTAŞ TRABZONSPOR MAÇI HAKEMİ

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, Trabzonspor'u konuk edecek. Tüpraş Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak. Oğuzhan Çakır'ın yöneteceği 90 dakikada Anıl Usta ve Bersan Duran yardımcı hakem olarak görev yapacak. Müsabakanın VAR koltuğunda Erkan Engin oturacak. Mücadele, beIN Sports 2'den yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ TRABZONSPOR MAÇI ÖNCESİ FORM DURUMLARI

Geçen hafta ligi 4. sırada tamamlaması kesinleşen siyah-beyazlı futbol takımı, oynadığı 32 maçta 17 galibiyet, 8 beraberlik, 7 yenilgi yaşadı ve 59 puan topladı. Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, bu sezon son kez taraftarı karşısında boy gösterecek. Siyah-beyazlılar, Trabzonspor'u yenerek taraftarına galibiyetle veda etmek istiyor. Bordo-mavili takım, ligde 32 hafta sonunda 66 puan ile Fenerbahçe'nin 4, lider Galatasaray'ın ise 8 puan gerisinde üçüncü sırada yer alıyor. Ligin son 4 haftasında 3 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak galip gelemeyen bordo-mavililer, Beşiktaş önünde kötü gidişatını sonlandırmak istiyor. Sezonun ilk yarısında Trabzon'da oynanan karşılaşma 3-3 berabere sona ermişti.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Murillo, Agbadou, Djalo, Rıdvan, Asllani, Cerny, Orkun, Olaitan, Toure, Oh



Trabzonspor: Onana, Ozan, Nwaiwu, Salih, Lovik, Oulai, Folcarelli, Zubkov, Muçi, Augusto, Onuachu



- Eksikler

Beşiktaş'ta Trabzonspor müsabakasında iki oyuncu forma giyemeyecek. Siyah-beyazlı ekipte sakatlıkları bulunan Kartal Kayra Yılmaz ve Milot Rashica, maçta formasından uzak kalacak. Bordo-mavili takımda sakatlıkları bulunan Savic, Batagov, Visca, Okay Yokuşlu ve Taha Emre İnce ile kart cezalıları Pina ve Mustafa Eskihellaç forma giyemeyecek.

- Salih Uçan ve Agbadou ceza sınırında

Beşiktaş'ta Trabzonspor müsabakası öncesinde iki oyuncu ceza sınırında bulunuyor. Siyah-beyazlılarda Salih Uçan ve Emmanuel Agbadou, söz konusu karşılaşmada sarı kart görmesi durumunda ligin son haftasında oynanacak Çaykur Rizespor mücadelesinde cezalı olacak.

- Beşiktaş, son 5 maçta rakibine yenilmedi

Siyah-beyazlılar, Karadeniz temsilcisiyle ligde ve kupada oynadığı son 5 maçta mağlup olmadı. Bu süreçte Süper Lig'de 4, Türkiye Kupası'nda ise 1 kez karşılaşan tarafların randevusunda Beşiktaş 3 kez kazanırken, 2 müsabaka da berabere sonuçlandı. Son beş maçta Trabzonspor'a karşı kaybetmeyen siyah-beyazlılar, bu karşılaşmalarda rakip ağları 11 kez havalandırırken, 7 gole ise engel olamadı.

