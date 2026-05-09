Manchester United'ın serisi sona erdi

İngiltere Premier Lig'in 36. haftasında Sunderland ile Manchester United karşı karşıya geldi. Stadium of Light'ta oynanan mücadele 0-0 sona erdi.



Ligde 23 maç sonra gol atamayan Manchester United'ın tarihinin en uzun ikinci serisi bu maçta bozuldu.



Bu sonucun ardından United, puanını 65 yaptı ve bitime iki hafta kala lig üçüncülüğünü neredeyse garanti altına aldı.



Son 2 maçından beraberlikle ayrılan ve galibiyet hasreti 4 maça çıkan Sunderland, 48 puana yükseldi.



Manchester United, gelecek hafta Nottingham Forest'ı konuk edecek. Sunderland ise Everton deplasmanına gidecek.



