Alvaro Arbeloa'dan köstebek sorusuna cevap!

Real Madrid Teknik Direktörü Alvaro Arbeloa, ligde Barcelona ile oynayacakları El Claciso öncesi açıklamalarda bulundu.



Real Madrid'in Aurelien Tchouameni ile Federico Valverde arasında yaşanan kavganın basına kızdırılmasının ardından kulüp içerisinde köstebek arayışlarına başladığı gündeme gelmişti.



Arbeloa, Barcelona maçı öncesi yaptığı açıklamada kulüp içerisinde köstebek bulunup bulunmadığı sorusuna yanıt verdi.



İspanyol teknik adam, "Hayır, ben CIA ya da onun gibi bir kurumda çalışmıyorum. Oyuncularımı ya da başka birini suçlamıyorum, bunu yapamam. Real Madrid'de çok sayıda insan var ve ben kimseyi suçlamayacağım. Neler olduğu oyuncularla aramızda kalır." dedi.



