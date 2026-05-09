09 Mayıs
Başakşehir-Samsunspor
2-0DA
09 Mayıs
Beşiktaş-Trabzonspor
1-1DA
09 Mayıs
Galatasaray-Antalyaspor
0-1DA
09 Mayıs
Konyaspor-Fenerbahçe
0-1DA
09 Mayıs
Bochum-Hannover 96
1-1
09 Mayıs
Atletico Madrid-Celta Vigo
0-171'
09 Mayıs
Real Sociedad-Real Betis
22:00
09 Mayıs
Cagliari-Udinese
0-2
09 Mayıs
Lazio-Inter
0-3
09 Mayıs
Lecce-Juventus
21:45
09 Mayıs
Alanyaspor-Kayserispor
2-1DA
09 Mayıs
E.Braunschweig-Dynamo Dresden
2-1
09 Mayıs
Sevilla-Espanyol
2-1
09 Mayıs
Nürnberg-Schalke 04
21:30
09 Mayıs
RAAL La Louviere-Cercle Brugge
4-1
09 Mayıs
Zulte Waregem-FCV Dender EH
2-1
09 Mayıs
Club Brugge-St.Truiden
21:45
09 Mayıs
Holstein Kiel-Magdeburg
1-3
09 Mayıs
Sunderland-M. United
0-0
09 Mayıs
Elche-Alaves
1-1
09 Mayıs
M.City-Brentford
1-075'
09 Mayıs
Fulham-Bournemouth
0-1
09 Mayıs
Brighton-Wolves
3-0
09 Mayıs
Liverpool-Chelsea
1-1
09 Mayıs
Wolfsburg-Bayern Munih
0-172'
09 Mayıs
VfB Stuttgart-Leverkusen
3-1
09 Mayıs
RB Leipzig-St. Pauli
2-1
09 Mayıs
Hoffenheim-Werder Bremen
1-0
09 Mayıs
Augsburg-Mönchengladbach
3-1
09 Mayıs
Kocaelispor-Karagümrük
0-0DA
09 Mayıs
Göztepe-Gaziantep FK
1-0DA
09 Mayıs
Gençlerbirliği-Kasımpaşa
2-2DA
09 Mayıs
Eyüpspor-Rizespor
3-0DA
09 Mayıs
Middlesbrough-Southampton
0-0

Orkun Kökçü, Sergen Yalçın'a gitti!

Beşiktaş forması giyen Orkun Kökçü, Trabzonspor maçında attığı golün ardından teknik direktör Sergen Yalçın'a gitti.

09 Mayıs 2026 20:18 | Son Güncelleme Tarihi: 09 Mayıs 2026 20:22
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Süper Lig'de Trabzonspor ile karşılaşan Beşiktaş'ta dikkat çeken bir an yaşandı.

Beşiktaş, Orkun Kökçü'nün 14. dakikada penaltıdan attığı golle Trabzonspor karşısında 1-0 öne geçti.

Milli futbolcu, golünün ardından taraftarın tepki gösterdiği teknik direktör Sergen Yalçın'a gitti.

Beşiktaş'ta diğer futbolcular da golün ardından Sergen Yalçın'ın yanına gitti.





TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 23 5 5 73 28 74
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 72 34 73
3 Trabzonspor 33 19 10 4 60 36 67
4 Beşiktaş 33 17 9 7 57 37 60
5 Göztepe 33 14 13 6 41 28 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 55 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 44 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 49 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 46 40
10 Kocaelispor 33 9 11 13 26 36 38
11 Alanyaspor 33 7 16 10 39 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 41 55 37
13 Kasımpaşa 33 7 12 14 32 48 33
14 Antalyaspor 33 8 8 17 31 51 32
15 Eyüpspor 33 8 8 17 29 45 32
16 Gençlerbirliği 33 7 8 18 32 47 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 60 27
18 Karagümrük 33 6 7 20 28 53 25
