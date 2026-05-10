Hansi Flick'e El Clasico öncesi büyük acı

Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, El Clasico öncesinde aldığı acı haberle sarsıldı.Katalan devi, Alman teknik direktörün babasının yaşamını yitirdiğini açıkladı.Kulüpten yapılan açıklamada, Flick ve ailesine destek mesajı verildi.Barcelona'nın paylaşımında,ifadeleri yer aldı.Zorlu karşılaşma öncesinde gelen acı haber, Barcelona cephesinde büyük üzüntü yarattı. Buna rağmen Hansi Flick'in takımını böylesine kritik bir gecede yalnız bırakmak istemediği ifade edildi.La Liga'nın 35. haftasında Barcelona ile Real Madrid CF karşı karşıya gelecek. TSİ 22.00'de başlayacak dev mücadelede Barcelona, sahadan galibiyet veya beraberlikle ayrılması halinde bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan edecek.

MUHTEMEL 11'LER



Barcelona: J.Garcia, E.Garcia, Cubarsi, Martin, Cancelo, Gavi, Pedri, Rashford, Olmo, Lopez, Lewandowski.







Real Madrid: Courtois, F.Garcia, Huijsen, Rüdiger, Alexander Arnold, Bellingham, Camavinga, Thiago, Vinicius Jr, Brahim, Gonzalo.







