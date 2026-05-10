09 Mayıs
Başakşehir-Samsunspor
3-0
09 Mayıs
Beşiktaş-Trabzonspor
1-2
09 Mayıs
Galatasaray-Antalyaspor
4-2
09 Mayıs
Konyaspor-Fenerbahçe
0-3
09 Mayıs
Bochum-Hannover 96
1-1
09 Mayıs
Atletico Madrid-Celta Vigo
0-1
09 Mayıs
Real Sociedad-Real Betis
2-2
09 Mayıs
Cagliari-Udinese
0-2
09 Mayıs
Lazio-Inter
0-3
09 Mayıs
Lecce-Juventus
0-1
09 Mayıs
Alanyaspor-Kayserispor
3-1
09 Mayıs
E.Braunschweig-Dynamo Dresden
2-1
09 Mayıs
Sevilla-Espanyol
2-1
09 Mayıs
Nürnberg-Schalke 04
3-0
09 Mayıs
RAAL La Louviere-Cercle Brugge
4-1
09 Mayıs
Zulte Waregem-FCV Dender EH
2-1
09 Mayıs
Club Brugge-St.Truiden
2-0
09 Mayıs
Holstein Kiel-Magdeburg
1-3
09 Mayıs
Sunderland-M. United
0-0
09 Mayıs
Elche-Alaves
1-1
09 Mayıs
M.City-Brentford
3-0
09 Mayıs
Fulham-Bournemouth
0-1
09 Mayıs
Brighton-Wolves
3-0
09 Mayıs
Liverpool-Chelsea
1-1
09 Mayıs
Wolfsburg-Bayern Munih
0-1
09 Mayıs
VfB Stuttgart-Leverkusen
3-1
09 Mayıs
RB Leipzig-St. Pauli
2-1
09 Mayıs
Hoffenheim-Werder Bremen
1-0
09 Mayıs
Augsburg-Mönchengladbach
3-1
09 Mayıs
Kocaelispor-Karagümrük
0-1
09 Mayıs
Göztepe-Gaziantep FK
2-1
09 Mayıs
Gençlerbirliği-Kasımpaşa
3-2
09 Mayıs
Eyüpspor-Rizespor
4-0
09 Mayıs
Middlesbrough-Southampton
0-0

Kasımpaşa'dan Galatasaray maçı açıklaması!

Kasımpaşa Yardımcı Antrenörü İlker Püren, gelecek hafta oynayacakları Galatasaray maçı için konuştu.

calendar 10 Mayıs 2026 00:27
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Kasımpaşa'dan Galatasaray maçı açıklaması!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Natura Dünyası Gençlerbirliği'ne 3-2 yenilen Kasımpaşa'nın yardımcı antrenörü İlker Püren, karşılaşmanın hiç beklemedikleri şekilde sonuçlandığını söyledi.

Püren, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Mutlak puan almamız gereken bir karşılaşmada, iyi giden bir senaryoda, hiç beklemediğimiz şekilde maç sonuçlandı. Önümüzde tek bir düşünce var, Galatasaray maçından bir puan alıp kümede kalmak. Başka bir düşüncemiz yok." dedi.

Son hafta final maçına çıkacaklarını aktaran Püren, "Buradan bu işi bitirmiş olarak dönmek istiyorduk ama maalesef özellikle ligin bu son maçlarında skorlar oyuncuların psikolojisi üzerinde etkili. Oyun disiplininden uzaklaşabiliyorsunuz, aşırı motive olabiliyorsunuz, motivasyondan uzaklaşabiliyorsunuz. Bence böyle bir gün yaşadık. Önümüzdeki hafta evimizde oynayacağımız maçta bunlara daha fazla dikkat etmeliyiz. Artık tek bir hedef, son maç, final havası... Hep final final dedik ama gerçek finali orada oynayacağız." diye konuştu.

Galatasaray'ın şampiyonluğu garantilemiş olmasının kendileri için avantaj olup olmadığıyla ilgili soruya Püren, "Özellikle büyük camiaların şampiyonluğu garantileseler de oyun disiplininden ve kendi kulüp ilkelerinden ödün vermeden her maça aynı ciddiyetle çıktıklarını gördüm. O yüzden böyle bir rahatlık bizde kesinlikle yok şu anda. Tabii ki şampiyon olmamış, bizim maçta şampiyonluğunu elde edecek bir Galatasaray ile oynamaktansa böyle gelen bir Galatasaray'ı tercih ederim." yanıtını verdi.

Kırmızı kart gören Emre Belözoğlu'nun küfür edip etmediğiyle ilgili soru üzerine ise Püren, "Küfür etmedi. Aksine küfür edildi, o da onun için karşılığını verdi ama hakemler orada bilmiyorum, bizim kadar onlar da konsantre olmak zorundalar. Yani hakeme değinmek istemiyorum ama pozisyonları izledikten sonra karar vereceğim. Ama ilk izlenimimde hakem hatalarının olduğu bir maç olarak değerlendiriyorum." ifadelerini kullandı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.