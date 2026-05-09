Şampiyon Galatasaray!

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray ile Hesapcom Antalyaspor karşı karşıya geldi. RAMS Park'ta oynanan mücadeleyi Galatasaray 4-2 kazandı ve şampiyonluğunu ilan etti.
Antalyaspor, 45+3. dakikada Soner Dikmen'in golüyle ilk yarıyı önde kapattı.
Mario Lemina, 56. dakikada skora dengeyi getirdi.
Soner Dikmen, maçta ikinci kez sahneye çıktı ve 62. dakikada attığı frikik golüyle Antalyaspor'u bir kez daha öne geçirdi.
Galatasaray, 64. dakikada Osimhen'in yerde kalmasıyla penaltı kazandı. Topun başına geçen Osimhen, 66. dakikada skoru eşitledi.
Galatasaray'da Osimhen, 79. dakikada sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü.
Victor Osimhen, 88. dakikada fileleri havalandırdı ve Galatasaray'a şampiyonluğu getirdi.
Kaan Ayhan, 90+4. dakikada maçın skorunu belirledi.
BİTİME 1 HAFTA KALA ŞAMPİYON
Galatasaray, puanını 77 yaptı ve takipçisi Fenerbahçe ile puan farkının 4'te tutarak bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
Son 5 haftada kazanamayan Antalyaspor, 29 puanla 16. sıraya indi.
GALATASARAY, KASIMPAŞA DEPLASMANINDA
Galatasaray, ligin son haftasında Kasımpaşa deplasmanına çıkacak.
ANTALYASPOR KALMAK İÇİN KAZANMAYA ÇALIŞACAK
Antalyaspor ise Kocaelispor'u konuk edeceği maçta kazanarak ligde kalmayı umut edecek.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
3. dakikada Doğukan Sinik'in ceza yayı sol çaprazından çektiği şut, uzak direğin yanından auta çıktı.
17. dakikada Sane'nin pasında ceza yayı sağ çaprazında topla buluşan Yunus Akgün, arka direğe ortaladı. Bu noktada bulunan Osimhen'in ceza sahası sol çaprazından vuruşunda top, yan ağlarda kaldı.
29. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın sol kanattan ortasında penaltı noktası üzerindeki Sallai'nin kafa vuruşunda kaleci Abdullah Yiğiter, topu kurtardı.
31. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda kaleci Abdullah Yiğiter'in boşa çıkmasının ardından Sallai, arka direkte topla buluştu. Macar oyuncunun vuruşunda Antalyasporlu Bünyamin Balcı, topu çizgiden çıkardı.
35. dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın sol kanattan ortasında altıpas çizgisi üzerinde yükselen Osimhen'in kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.
37. dakikada Yunus'un sağ kanattan ortasında penaltı noktası civarındaki Osimhen'in kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.
45+3. dakikada Antalyaspor öne geçti. Bünyamin Balcı'nın sağ kanattan ortasında ön direkte bulunan Soner Dikmen'in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.
45+6. dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın sol kanattan içeriye gönderdiği top, Giannetti'ye çarptıktan sonra üst direkten oyun alanına geri döndü.
MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)
56. dakikada Galatasaray, beraberliği yakaladı. Sol kanattaki Lang'ın ortasında arka direkte bulunan Barış Alper Yılmaz, topu altıpasa doğru indirdi. Bu noktada bulunan Lemina'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak, ağlarla buluştu: 1-1.
58. dakikada Lang'ın pasında ceza yayında topla buluşan Sallai'nin bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak, üstten auta çıktı.
62. dakikada Antalyaspor, yeniden öne geçti. Soner Dikmen'in ceza sahası dışı sol çaprazından kullandığı serbest vuruşta top ağlarla buluştu: 1-2.
66. dakikada Galatasaray, penaltıdan yeniden beraberliği yakaladı. Barış Alper Yılmaz'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Osimhen'e Ceesay müdahale etti. Bu pozisyon sonrası hakem Çağdaş Altay, penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Osimhen, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-2.
77. dakikada Lang'ın ceza yayının sol çaprazından şutunda kaleci Abdullah, topu çeldi.
88. dakikada Galatasaray ilk kez öne geçti. Sağ taraftan kullanılan taçta Lemina, kafayla topu Davinson Sanchez'e indirdi. Bu oyuncunun vuruşunda top, Antalyaspor savunmasına çarpıp Eren Elmalı'nın önünde kaldı. Eren'in şutunda kaleci Abdullah, meşin yuvarlağı çeldi. Sonrasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Lang, meşin yuvarlağı Osimhen'e aktardı. Nijeryalı santrfor, altıpas içindeki vuruşuyla ağları havalandırdı: 3-2.
90+5. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Icardi'nin sol kanattan pasında altıpas önünde topa dokunan Kaan Ayhan, fileleri havalandırdı: 4-2.
Stat: RAMS Park
Hakemler: Çağdaş Altay, Esat Sancaktar, Bilal Gölen
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs (Dk. 67 Eren Elmalı), İlkay Gündoğan (Dk. 46 Lemina), Torreira, Sane (Dk. 46 Lang), Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz (Dk. 67 Icardi), Osimhen (Dk. 90+2 Kaan Ayhan)
Hesap.com Antalyaspor: Abdullah Yiğiter, Bünyamin Balcı (Dk. 76 Erdoğan Yeşilyurt), Giannetti, Hüseyin Türkmen, Paal, Saric (Dk. 23 Safuri), Ceesay, Abdülkadir Ömür (Dk. 76 Samet Karakoç), Soner Dikmen, Doğukan Sinik (Dk. 31 Van De Streek), Ballet
Goller: Dk. 45+3 ve Dk. 62 Soner Dikmen (Hesap.com Antalyaspor), Dk. 56 Lemina, Dk. 66 (Penaltıdan) ve Dk. 88 Osimhen (Penaltıdan), Dk. 90+5 Kaan Ayhan (Galatasaray)
Sarı kartlar: Dk. 33 Abdülkerim Bardakcı, Dk. 79 Osimhen, Dk. 90 Lang, (Galatasaray), Dk. 70 Abdullah Yiğiter, Dk. 79 Erdoğan Yeşilyurt, Dk. 90 Giannetti (Hesap.com Antalyaspor)
