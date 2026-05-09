Manchester City 3 attı, Arsenal'i nefesini hissettirdi!

İngiltere Premier Lig'de bir maçı eksik olan Manchester City, Brentford'u ağırladı. Pep Guardiola ve öğrencileri maçı 3-0'lık skorla kazandı.



Manchester City'e galibiyeti getiren golleri 60. dakikada Jeremy Doku, 75. dakikada Erling Haaland ve 90. dakikada Omar Marmoush kaydetti.



Bu galibiyetin ardından Manchester City puanını 74'e yükseltti. 76 puanlı Arsenal ile farkı 2'ye indirdi. Brentford 51 puanda kaldı.



Arsenal, 10 Mayıs pazar günü West Ham United'a konuk olacak.



Manchester City bir sonraki maçında Crystal Palace'e konuk olacak.



