09 Mayıs
Başakşehir-Samsunspor
3-0
09 Mayıs
Beşiktaş-Trabzonspor
1-2
09 Mayıs
Galatasaray-Antalyaspor
4-2
09 Mayıs
Konyaspor-Fenerbahçe
0-3
09 Mayıs
Bochum-Hannover 96
1-1
09 Mayıs
Atletico Madrid-Celta Vigo
0-1
09 Mayıs
Real Sociedad-Real Betis
0-034'
09 Mayıs
Cagliari-Udinese
0-2
09 Mayıs
Lazio-Inter
0-3
09 Mayıs
Lecce-Juventus
0-1DA
09 Mayıs
Alanyaspor-Kayserispor
3-1
09 Mayıs
E.Braunschweig-Dynamo Dresden
2-1
09 Mayıs
Sevilla-Espanyol
2-1
09 Mayıs
Nürnberg-Schalke 04
2-0DA
09 Mayıs
RAAL La Louviere-Cercle Brugge
4-1
09 Mayıs
Zulte Waregem-FCV Dender EH
2-1
09 Mayıs
Club Brugge-St.Truiden
1-0DA
09 Mayıs
Holstein Kiel-Magdeburg
1-3
09 Mayıs
Sunderland-M. United
0-0
09 Mayıs
Elche-Alaves
1-1
09 Mayıs
M.City-Brentford
3-0
09 Mayıs
Fulham-Bournemouth
0-1
09 Mayıs
Brighton-Wolves
3-0
09 Mayıs
Liverpool-Chelsea
1-1
09 Mayıs
Wolfsburg-Bayern Munih
0-1
09 Mayıs
VfB Stuttgart-Leverkusen
3-1
09 Mayıs
RB Leipzig-St. Pauli
2-1
09 Mayıs
Hoffenheim-Werder Bremen
1-0
09 Mayıs
Augsburg-Mönchengladbach
3-1
09 Mayıs
Kocaelispor-Karagümrük
0-1
09 Mayıs
Göztepe-Gaziantep FK
2-1
09 Mayıs
Gençlerbirliği-Kasımpaşa
3-2
09 Mayıs
Eyüpspor-Rizespor
4-0
09 Mayıs
Middlesbrough-Southampton
0-0

Göztepe, evinde kazandı!

Süper Lig'in 33. haftasında Göztepe, sahasında Gaziantep FK'yı 2-1 yendi.

calendar 09 Mayıs 2026 22:08
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Göztepe, evinde kazandı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Süper Lig'in 33. haftasında Göztepe, sahasında Gaziantep FK ile karşılaştı. Isonem Park'taki maçı Göztepe, 2-1'lik skorla kazandı.

Göztepe, 4. dakikada Myenty Abena'nın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Gaziantep FK, bu gole 56. dakikada Muhammed Bayo'nun golüyle cevap verdi ve durum 1-1'e geldi.

Göztepe, 80. dakikada Jeferson'un golüyle maçı 2-1 kazandı.

Bu sonucun ardından Göztepe, 55 puana yükseldi. Gaziantep FK, 37 puanda kaldı.

Ligin son haftasında Göztepe, Samsunspor ile deplasmanda karşılaşacak. Gaziantep FK, sahasında Başakşehir'i konuk edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

4. dakikada Göztepe öne geçti. Jeferson'un sağ kanattan getirip ceza sahası içerisine gönderdiği topla altı pas üzerinde buluşan Antunes'in müdahale etmeye çalıştığı meşin yuvarlak, savunma oyuncusu Abena'dan sekip filelerle buluştu. 1-0.

17. dakikada Göztepe gole yaklaştı. Juan'ın sol kanattan ceza sahası içerisine gönderdiği topla buluşan Antunes'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Mustafa Burak Bozan'da kaldı.

24. dakikada Göztepe atağında Jeferson'un sağ kanattan getirip ceza sahası içerisinde gönderdiği top, kaleye paralel gitti. Arka direkte topla buluşan Cherni'nin vuruşunda meşin yuvarlak, yan ağlarda kaldı.

33. dakikada Gaziantep FK, gole yaklaştı. Maxim'in köşe vuruşundan direkt kaleye gönderdiği meşin yuvarlağı kaleci Lis, çıkardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Göztepe'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI BİRAZDAN)

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.