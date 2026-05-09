Göztepe, evinde kazandı!

Süper Lig'in 33. haftasında Göztepe, sahasında Gaziantep FK ile karşılaştı. Isonem Park'taki maçı Göztepe, 2-1'lik skorla kazandı.



Göztepe, 4. dakikada Myenty Abena'nın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Gaziantep FK, bu gole 56. dakikada Muhammed Bayo'nun golüyle cevap verdi ve durum 1-1'e geldi.



Göztepe, 80. dakikada Jeferson'un golüyle maçı 2-1 kazandı.



Bu sonucun ardından Göztepe, 55 puana yükseldi. Gaziantep FK, 37 puanda kaldı.



Ligin son haftasında Göztepe, Samsunspor ile deplasmanda karşılaşacak. Gaziantep FK, sahasında Başakşehir'i konuk edecek.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



4. dakikada Göztepe öne geçti. Jeferson'un sağ kanattan getirip ceza sahası içerisine gönderdiği topla altı pas üzerinde buluşan Antunes'in müdahale etmeye çalıştığı meşin yuvarlak, savunma oyuncusu Abena'dan sekip filelerle buluştu. 1-0.



17. dakikada Göztepe gole yaklaştı. Juan'ın sol kanattan ceza sahası içerisine gönderdiği topla buluşan Antunes'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Mustafa Burak Bozan'da kaldı.



24. dakikada Göztepe atağında Jeferson'un sağ kanattan getirip ceza sahası içerisinde gönderdiği top, kaleye paralel gitti. Arka direkte topla buluşan Cherni'nin vuruşunda meşin yuvarlak, yan ağlarda kaldı.



33. dakikada Gaziantep FK, gole yaklaştı. Maxim'in köşe vuruşundan direkt kaleye gönderdiği meşin yuvarlağı kaleci Lis, çıkardı.



Karşılaşmanın ilk yarısı Göztepe'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI BİRAZDAN)



