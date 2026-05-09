Yunus Akgün: 'Bundan sonra 27-28!'

Galatasaray'ın yıldızı Yunus Akgün, 26. şampiyonluğun ardından açıklamalarda bulundu.
Hislerini anlatan Yunus, "Allah'a bin şükür. 4 sene üst üste şampiyon olduk. Herkesin büyük emeği var. Herkes çok emek verdi. Camiamıza hayırlı olsun." dedi.
Yunus, "26, 27, 28... Her sene Galatasaray şampiyonluğu kovalayacaktır." sözleriyle konuşmasını noktaladı.
