Juventus; bir attı, iki takıldı, üç aldı

İtalya Serie A'nın 36. haftasında Lecce ile Juventus karşı karşıya geldi.



Stadio Via del Mare'de oynanan müsabakayı Juventus 1-0 kazandı.



Torino ekibine galibiyeti getiren golü 1. dakikada Dusan Vlahovic kaydederken; 48. dakikada Vlahovic'in ve 59. dakikada Pierre Kalulu'nun golleri VAR incelemesi sonrası iptal edildi.



Juventus'ta milli futbolcumuz Kenan Yıldız 83 dakika oyunda kaldı.



Bu sonuçla birlikte Juventus puanını 68'e yükseltirken Devler Ligi iddiasını sürdürdü.



Lecce ise 32 puanda, ateş hattının maç fazlası ile 4 puan üstünde 17. sırada haftayı tamamladı.



Lecce gelecek hafta deplasmanda Sassuolo ile karşılaşacak.



Juventus ise sahasında Fiorentina'yı ağırlayacak.



