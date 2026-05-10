09 Mayıs
Başakşehir-Samsunspor
3-0
09 Mayıs
Beşiktaş-Trabzonspor
1-2
09 Mayıs
Galatasaray-Antalyaspor
4-2
09 Mayıs
Konyaspor-Fenerbahçe
0-3
09 Mayıs
Bochum-Hannover 96
1-1
09 Mayıs
Atletico Madrid-Celta Vigo
0-1
09 Mayıs
Real Sociedad-Real Betis
2-2
09 Mayıs
Cagliari-Udinese
0-2
09 Mayıs
Lazio-Inter
0-3
09 Mayıs
Lecce-Juventus
0-1
09 Mayıs
Alanyaspor-Kayserispor
3-1
09 Mayıs
E.Braunschweig-Dynamo Dresden
2-1
09 Mayıs
Sevilla-Espanyol
2-1
09 Mayıs
Nürnberg-Schalke 04
3-0
09 Mayıs
RAAL La Louviere-Cercle Brugge
4-1
09 Mayıs
Zulte Waregem-FCV Dender EH
2-1
09 Mayıs
Club Brugge-St.Truiden
2-0
09 Mayıs
Holstein Kiel-Magdeburg
1-3
09 Mayıs
Sunderland-M. United
0-0
09 Mayıs
Elche-Alaves
1-1
09 Mayıs
M.City-Brentford
3-0
09 Mayıs
Fulham-Bournemouth
0-1
09 Mayıs
Brighton-Wolves
3-0
09 Mayıs
Liverpool-Chelsea
1-1
09 Mayıs
Wolfsburg-Bayern Munih
0-1
09 Mayıs
VfB Stuttgart-Leverkusen
3-1
09 Mayıs
RB Leipzig-St. Pauli
2-1
09 Mayıs
Hoffenheim-Werder Bremen
1-0
09 Mayıs
Augsburg-Mönchengladbach
3-1
09 Mayıs
Kocaelispor-Karagümrük
0-1
09 Mayıs
Göztepe-Gaziantep FK
2-1
09 Mayıs
Gençlerbirliği-Kasımpaşa
3-2
09 Mayıs
Eyüpspor-Rizespor
4-0
09 Mayıs
Middlesbrough-Southampton
0-0

İlhan Palut: "İyi değildik, Fenerbahçe'yi kutlarım"

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, ligdeki Fenerbahçe maçının ardından konuştu.

calendar 10 Mayıs 2026 00:38
Haber: AA, Fotoğraf: AA
İlhan Palut: 'İyi değildik, Fenerbahçe'yi kutlarım'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında sahasında Fenerbahçe'ye 3-0 yenilen TÜMOSAN Konyaspor'da teknik direktör İlhan Palut, maçta iyi oynamadıklarını belirterek Fenerbahçe'yi kutladı.

Palut, karşılaşmanın oynandığı Konya Büyükşehir Stadı'nda maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmanın ilk yarısında başa baş oyun olduğunu söyledi.

Basit top kaybından gol yediklerini anlatan Palut, ikinci yarı oyundan adım adım düşmeye başladıklarını dile getirdi.

Palut, Ziraat Türkiye Kupası finalinin konsantrasyon yönünden kendilerini alıkoyduğuna işaret ederek şu değerlendirmeyi yaptı:

"İyi bir gün değildi özellikle ikinci yarı için söyleyebilirim. Lig için taraftarımızla son buluşmamızdı. Büyük destekleri vardı ama onları mutlu edecek enerjiden uzaktık. Oyuncularım yoğun periyottan geçti. Üst üste çok zor maçlar oynadık ve bugün yıpranmalara da şahit oldum. Oyuncularımı da efektif kullanmam gereken bir durumla karşılaştım. Hasar tespiti yapacağız. Oyuncuların dinlenmeye ihtiyacı var. Ondan sonra hemen mental olarak hazırlıklara başlayacağız. Oyuncularımızın son durumları hakkında sağlık ekibimizle yoğun mesai harcayacağımız bir hafta olacak. Oyuncularım yorgun olmalarına rağmen ilk periyodu iyi oynadılar. Onları sonuna kadar destekleyeceğim. Bugün iyi değildik. Net söyleyeyim. Fenerbahçe'yi kutluyorum."

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.