09 Mayıs
Başakşehir-Samsunspor
3-0
09 Mayıs
Beşiktaş-Trabzonspor
1-2
09 Mayıs
Galatasaray-Antalyaspor
4-2
09 Mayıs
Konyaspor-Fenerbahçe
0-3
09 Mayıs
Bochum-Hannover 96
1-1
09 Mayıs
Atletico Madrid-Celta Vigo
0-1
09 Mayıs
Real Sociedad-Real Betis
2-2
09 Mayıs
Cagliari-Udinese
0-2
09 Mayıs
Lazio-Inter
0-3
09 Mayıs
Lecce-Juventus
0-1
09 Mayıs
Alanyaspor-Kayserispor
3-1
09 Mayıs
E.Braunschweig-Dynamo Dresden
2-1
09 Mayıs
Sevilla-Espanyol
2-1
09 Mayıs
Nürnberg-Schalke 04
3-0
09 Mayıs
RAAL La Louviere-Cercle Brugge
4-1
09 Mayıs
Zulte Waregem-FCV Dender EH
2-1
09 Mayıs
Club Brugge-St.Truiden
2-0
09 Mayıs
Holstein Kiel-Magdeburg
1-3
09 Mayıs
Sunderland-M. United
0-0
09 Mayıs
Elche-Alaves
1-1
09 Mayıs
M.City-Brentford
3-0
09 Mayıs
Fulham-Bournemouth
0-1
09 Mayıs
Brighton-Wolves
3-0
09 Mayıs
Liverpool-Chelsea
1-1
09 Mayıs
Wolfsburg-Bayern Munih
0-1
09 Mayıs
VfB Stuttgart-Leverkusen
3-1
09 Mayıs
RB Leipzig-St. Pauli
2-1
09 Mayıs
Hoffenheim-Werder Bremen
1-0
09 Mayıs
Augsburg-Mönchengladbach
3-1
09 Mayıs
Kocaelispor-Karagümrük
0-1
09 Mayıs
Göztepe-Gaziantep FK
2-1
09 Mayıs
Gençlerbirliği-Kasımpaşa
3-2
09 Mayıs
Eyüpspor-Rizespor
4-0
09 Mayıs
Middlesbrough-Southampton
0-0

Thorsten Fink'ten hakem tepkisi

Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, Başakşehir maçı sonrası konuştu.

calendar 10 Mayıs 2026 01:20
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında konuk olduğu RAMS Başakşehir'e 3-0 yenilen Samsunspor'da teknik direktör Thorsten Fink, maçın hakemi Gürcan Hasova'nın iyi bir yönetim gösteremediğini söyledi.

Alman teknik adam, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Mücadelenin başında yaşanan penaltı pozisyonuyla ilgili hakem Hasova'yı eleştiren Fink, "Penaltı pozisyonunda rakip oyuncu, Satka'ya arkadan vurdu. Anlamakta zorlanıyorum. Penaltı nedeniyle 1-0 geri düştük. Net bir şekilde penaltı yoktu. Ndiaye'ye yapılan faul verilmedi ve 2-0 geri düştük. Bu şekilde düdük çalınır ise buradan galibiyetle ayrılmak mümkün değil. Hakem iyi bir performans gösteremedi." ifadelerini kullandı.

İlk yarıyı 2-0 geride kapattıklarını ve maçı çevirmelerinin zorlaştığını aktaran Thorsten Fink, "Topa sahip olmaya çalıştık. Tehlikeli ataklar geliştiremedik. Çok fazla oyuncu değişikliği fırsatımız olmadı. Ofansif anlamda eksiğimiz çoktu. Güçlü oyunculardan yoksun oynamak zorunda kaldık. Bu maç benim adıma zor geçti. Ancak son aylarda iyi işler yaptık. Ligin son haftasında iyi bir sonuç alarak taraftarımıza galibiyet hediye etmek istiyoruz." diye konuştu.

Teklif gelmesi halinde önemli oyuncuların takımdan ayrılma ihtimaliyle ilgili bir soruyu yanıtlayan Alman çalıştırıcı, "Başkan ile önemli bir toplantımız olacak. İyi oyuncularımızı satmamalıyız ama ayrılmak isteyen oyuncuyu tutamazsınız. Çok iyi teklif gelirse de yapacak bir şeyiniz olmuyor. Bazı oyuncularımız ayrılmak istiyor. Son kararı bu hafta vereceğiz." şeklinde görüş belirtti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
