Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, şampiyonluk sonrası açıklamalarda bulundu.
Özbek, "Çok mutlu oldum. Gerçekten çok büyük bir emek verdik. Taraftarımızla, oyuncularımızla, teknik ekibimizle, genel kurul üyelerimizle çok büyük bir emek var burada. Mutlu sona ulaştığımız için çok sevinçliyim. Galatasaray camiasına armağan olsun bu güzel şampiyonluk." dedi.
Sarı-kırmızılıların başkanı, "Hemen hiç vakit kaybetmeden yeni sezon için hazırlıklarımız başlıyor. İnşallah seneye de 27. şampiyonluk peşinde koşacağız. Çok sevinçliyim." sözlerini sarf etti.
Dursun Özbek, "Devamı da gelecek inşallah. Herkesi sevinmeye, mutluluğu paylaşmaya davet ediyorum. Bizi desteklemekte eksik kalmayan taraftarımıza, oyuncularımıza, teknik kadromuza teşekkür ediyorum. Tüm Galatasaray camiasına armağan olsun." diye konuştu.
