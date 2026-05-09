Mauro Icardi veda mı etti?

Galatasaray, Süper Lig'de bir kez daha şampiyonluğunu ilan etti.
Sarı-kırmızılılarda şampiyonluk ile birlikte Mauro Icardi'nin Antalyaspor maçı sonrası hamlesi de gündem oldu.
Arjantinli yıldız, Antalyaspor maçı ve şampiyonluk sonrası RAMS Park'ta tribünleri tek tek gezdi. Bu esnada RAMS Park'ta Mauro Icardi ile özdeşleşen Aşkın Olayım parçası çaldı.
Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonund bitecek 33 yaşındaki golcünün bu hamlesi özellikle sosyal medyada, "Veda" olarak yorumlandı.
Mauro Icardi'nin tribünlere gittikten sonra kenara geldiği anda İbrahim Hatipoğlu'na sarılması da büyük dikkat çekti.
