Emre Belözoğlu, Galatasaray maçında yok!

Süper Lig'de Gençlerbirliği ile deplasmanda karşılaşan Kasımpaşa'da teknik direktör Emre Belözoğlu, kırmızı kart gördü.
Kasımpaşa, ligin gelecek ve son haftasında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.
İstanbul ekibinde kırmızı kart gören teknik direktör Emre Belözoğlu, Galatasaray maçında kulübede olmayacak.
Kasımpaşa, ligin gelecek ve son haftasında Galatasaray ile karşı karşıya gelecek.
İstanbul ekibinde kırmızı kart gören teknik direktör Emre Belözoğlu, Galatasaray maçında kulübede olmayacak.