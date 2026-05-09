Abdülkerim Bardakcı: 'Tarih yazdık, şükürler olsun'

Galatasaray'ın kaptanı Abdülkerim Bardakcı, 26. şampiyonluğun ardından açıklamalarda bulundu.
Hislerini anlatan Abdülkerim, "Bizim için çok önemliydi. Tarih yazacaktık, çok şükür bize nasip oldu." dedi.
Abdülkerim, "Çok zor bir maçtı. Psikolojik olarak çok zor bir maçtı ama çok iyi bir takımımız var. Her şeyin üstesinden gelebilecek bir takımımız var. Çok mutluyuz. Diyecek bir şey bulamıyorum. Allah'a şükürler olsun." sözleriyle konuşmasını noktaladı.
"HİÇBİR ŞEY İÇİN GEÇ DEĞİLDİR"
Röportaj alanında da konuşan Abdülkerim Bardakcı, "İlk önce şunu söyleyeyim, hiçbir zaman hiçbir şey için geç değildir. (Galatasaray'a transferinin geç olup olmadığına yönelik soru üzerine) Allah bana nasip etti. Geldiğimde şampiyon olmak istiyordum ama 4 sene üst üste şampiyon olmak benim için de çok özel oldu. Önemli olan iyi bir kadro kurmaktı buraya geldiğimde. Hocamıza ve başkana çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir kadro kurdular. Aile ortamı oldu. Böyle olunca da başarı geliyor. Bülent Korkmaz hocamın izinde devam etmek istiyorum. İnşallah burada daha uzun yıllar hizmet etmek istiyorum." dedi.
