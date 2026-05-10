Bakan Bak, Galatasaray'ın şampiyonluğunu tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Trendyol Süper Lig 2025-26 sezonu şampiyonu Galatasaray'ı kutladı.
Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Trendyol Süper Lig 2025-2026 sezonu şampiyonu Galatasaray futbol takımını, teknik heyetini, yöneticileri ve tüm sarı kırmızılı camiayı tebrik ediyorum. Galatasaray Kulübüne önümüzdeki sezon mücadele edeceği UEFA Şampiyonlar Ligi'nde başarılar diliyorum."
