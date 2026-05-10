Abdullah Kavukcu'dan Osimhen için transfer sorusuna cevap

Galatasaray yöneticisi Abdullah Kavukcu, üst üste dört toplamda ise 26. şampiyonluğun ardından açıklamalarda bulundu.
Abdullah Kavukcu, "Bu duygu anlatılmaz. Şu anda da konuşmak istemiyorum. Taraftarımıza armağan ediyoruz." dedi.
Kavukcu, "Çok mücadele ettik, savaştık. Allah'a şükürler olsun, anlatamıyorum kelimelerle. Bugün şampiyon olduk." ifadeleriyle sözlerini noktaladı.
BASIN MENSUPLARINA AÇIKLAMA
Abdullah Kavukcu, daha sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Her sene zor. Anlatılmaz yaşanır. Allah'a şükür bunu yaşadık, ne kadar şükretsek az. Bu sene çok zor geçti. Bu sene daha farklı zor geçti. Bütün takımlar birleşti, herkesle savaş verdiğimiz bir sezon geçirdik. Biz bugün şampiyon olduk. İnanılmaz bir taraftarımız var, onlara armağan olsun." dedi.
"HABER YOLLUYORLAR"
Kavukcu, "Taraftarımız bizim hep yanımızda oldu. Bu da futbolculara inanılmaz motivasyon verdi. Zaten bu motivasyonla bize bütün transferler geliyor. Victor Osimhen, Leroy Sane böyle geldi. Noa Lang, bugün gitmek istemiyor. Bize gelmek isteyip başka kulübe gidenler şimdi haber yolluyor, "Biz gelebilir miyiz?" diye. İsim söylemeyeyim. Anlayanlar anlar." sözlerini sarf etti.
Abdullah Kavukcu, "Gerçekten Galatasaray çok iyi bir sezon geçirdi. Çok saldırılar da olsa bunu başardık. 5'te 5 yapmak için hemen çalışmalara başlıyoruz." açıklamasını yaptı.
SEÇİM İÇİN AÇIKLAMA
Galatasaray'da bu ay gerçekleştirilecek seçimle ilgili görüşlerini aktaran sarı-kırmızılı idareci, "Galatasaray kongre üyesiyim, her Galatasaraylı'nın gelip bu görevi yapması önemli. Erden Bey vardı, İbrahim Bey olmuştu, şimdi ben varım. Yarın da benim yerime başkaları gelecek. Başkanım da sağ olsun yazdı. Belli bir şeye geldik artık. İnşallah hayırlısı. Daha konuşmadık, karar vermedik. Şimdi bunları konuşmak için çok erken. Allah her şeyin hayırlısını versin. 2 senede 2 şampiyonluk yaşamak benim için çok önemli bir gurur." dedi.
Okan Buruk ve kendisinin eleştirilmesi, Okan Buruk'a verdiği destek nedeniyle de eleştirilmesi hatırlatılan Abdullah Kavukcu, "Hocam da hocam diyorum. Bunun için bile beni eleştirdiler. Daha önce imparator Fatih Terim vardı. 4 sene üst üste şampiyon oldu. Hocam şu anda 4 sene üst üste şampiyon oldu. Bunlar çok önemli şeyler. Biz değerlerimize sahip çıkmamız lazım" sözlerini sarf etti.
Sözlerine devam eden Kavukcu, "Eleştiri mutlaka olması lazım. O eleştiriler Galatasaray'ın kültüründe var. O eleştiriler olmadan başarı elde edemeyiz ama gelecek sene daha zor bir sene. Takımlar kaç tane hoca değiştirdi, tüm kulüpleri toplayalım 30 tane olmuştur. O yüzden hocam da hocam diyorum." dedi.
VICTOR OSIMHEN - TRANSFER
Victor Osimhen ile ilgili transfer haberlerine cevap veren Kavukcu, "Osimhen'in bugün piyasada nedir değeri?" sorusunu sordu.
Bu sorusunun ardından, basın mensuplarından "150 milyon euro" yanıtını alan Abdullah Kavukcu, "150 milyon euro'ya verir misin, ben Abdullah Kavukcu olarak vermem ama başkanımızın karar vereceği bir olay. Onu verdiğiniz zaman, onun yerine koyacağınız oyuncuyu da bulmanız gerekiyor. Çok önemli. Biz geçen sene ocak ayında başlamıştık görüşmelere. Çok gizli bir şekilde başlamıştık. Sonra oturduk, Osimhen'le anlaştık. Hayaldi, gerçekleştirdik. Parasını ödedik. Biz böyle bir kulübüz. Osimhen'in 75 milyon euro'sunu ödedik. Geçen Arsenal sportif direktörü geldi ve o bile şaşırdı bizim bu paraları ödememize. Onların bütçesi 800 milyon euro. Bizim de bu sene 500 milyon euro bütçe olacak." diye konuştu.
"İLK 10'A GİRECEĞİZ"
Abdullah Kavukcu, "İnanılmaz projeler yaptık başkanımızın liderliğinde. Tesisleşme anlamında 70 milyona yakın para harcandı. Sadece futbol takımı yok, diğer branşlar var ve yatırımlarını yapıyor Galatasaray. Dünyada ilk 10'a girme hedefimiz var. Bunu başaracağımızı düşünüyorum." dedi.
Kavukcu, son olarak, "Biz birlik ve beraber olursak, içimizde bizi yıkmak istemeyenler olursa bu sene inanın 5'te 5 ve daha sonrası da gelir. Biz yeter ki birlik ve tek yürek olalım. Başaramayacağımız hiçbir şey yok. Galatasaraylı olmaktan gurur duyuyorum. Çocuklarımın Galatasaraylı olmasından gurur duyuyorum. Allah bunun devamını getirmeyi nasip etsin bize." diye konuştu.
