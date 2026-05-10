09 Mayıs
Başakşehir-Samsunspor
3-0
09 Mayıs
Beşiktaş-Trabzonspor
1-2
09 Mayıs
Galatasaray-Antalyaspor
4-2
09 Mayıs
Konyaspor-Fenerbahçe
0-3
09 Mayıs
Bochum-Hannover 96
1-1
09 Mayıs
Atletico Madrid-Celta Vigo
0-1
09 Mayıs
Real Sociedad-Real Betis
2-2
09 Mayıs
Cagliari-Udinese
0-2
09 Mayıs
Lazio-Inter
0-3
09 Mayıs
Lecce-Juventus
0-1
09 Mayıs
Alanyaspor-Kayserispor
3-1
09 Mayıs
E.Braunschweig-Dynamo Dresden
2-1
09 Mayıs
Sevilla-Espanyol
2-1
09 Mayıs
Nürnberg-Schalke 04
3-0
09 Mayıs
RAAL La Louviere-Cercle Brugge
4-1
09 Mayıs
Zulte Waregem-FCV Dender EH
2-1
09 Mayıs
Club Brugge-St.Truiden
2-0
09 Mayıs
Holstein Kiel-Magdeburg
1-3
09 Mayıs
Sunderland-M. United
0-0
09 Mayıs
Elche-Alaves
1-1
09 Mayıs
M.City-Brentford
3-0
09 Mayıs
Fulham-Bournemouth
0-1
09 Mayıs
Brighton-Wolves
3-0
09 Mayıs
Liverpool-Chelsea
1-1
09 Mayıs
Wolfsburg-Bayern Munih
0-1
09 Mayıs
VfB Stuttgart-Leverkusen
3-1
09 Mayıs
RB Leipzig-St. Pauli
2-1
09 Mayıs
Hoffenheim-Werder Bremen
1-0
09 Mayıs
Augsburg-Mönchengladbach
3-1
09 Mayıs
Kocaelispor-Karagümrük
0-1
09 Mayıs
Göztepe-Gaziantep FK
2-1
09 Mayıs
Gençlerbirliği-Kasımpaşa
3-2
09 Mayıs
Eyüpspor-Rizespor
4-0
09 Mayıs
Middlesbrough-Southampton
0-0

Galatasaray'da 4 futbolcudan bir ilk!

Süper Lig'de bitime 1 hafta kala şampiyonluğu garantileyen Galatasaray'da Wilfried Singo, Yaser Asprilla, Renato Nhaga ile Can Armando Güner, kariyerlerinde ilk kez lig şampiyonluğu kazandı. Almanya ve İngiltere liglerinde toplamda altışar şampiyonluk kazanan İlkay Gündoğan ve Leroy Sane, 7. kez bu mutluluğu yaşadı.

Galatasaray'da 4 futbolcudan bir ilk!
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da 4 futbolcu kariyerlerinde bu deneyimi ilk kez yaşadı.

Süper Lig'in 33. haftasında konuk ettiği Hesap.com Antalyaspor'u 4-2 yenen sarı-kırmızılı takım, bitime 1 hafta kala şampiyon olmayı garantiledi.

Galatasaray'ın ligin ikinci yarısı için Türkiye Futbol Federasyonuna bildirdiği A takım listesinde bulunan 28 futbolcu arasında 4'ü kariyerlerindeki ilk şampiyonluk sevincini tattı.

Fildişi Sahilli savunma oyuncusu Wilfried Singo, Kolombiyalı kanat oyuncusu Yaser Asprilla, Gine-Bissau asıllı Portekizli orta saha oyuncusu Renato Nhaga ile Can Armando Güner, ilk kez şampiyonluk gördü.

EN TECRÜBELİLER İLKAY VE SANE 

Galatasaray kadrosunda bulunan futbolculardan en fazla şampiyonluk yaşayanlar altışar kez ile İlkay Gündoğan ve Leroy Sane, kupa sayısını 7'ye çıkardı.

Manchester City formasıyla 5 kez Premier Lig kupasını kaldıran İlkay, Borussia Dortmund ile Almanya'da şampiyonluk elde etti. Leroy Sane ise Bayern Münih ile 4 kez Almanya Ligi'ni alırken, Manchester City ile 2 kez şampiyonluğa ulaştı. Bu futbolcuları üçü Galatasaray, ikisi Paris Saint-Germain ile Fransa Ligi olmak üzere 5 şampiyonluk gören Mauro Icardi izledi. Lucas Torreira ise 3'ü Galatasaray, 1'i de Atletico Madrid'de olmak üzere 4 kez lig şampiyonluğuna uzandı.

Manchester City ile birlikte önemli başarılar yaşayan İlkay ve Sane, bunlara bir de Süper Lig şampiyonluğu ekledi. İki futbolcunun lig organizasyonlarındaki kupa sayısı 7'e yükseldi.

Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Kaan Ayhan ile Batuhan Şen dörder, Davinson Sanchez, Günay Güvenç, Sacha Boey, Gökdeniz Gürpüz, Metehan Baltacı üçer kez sarı-kırmızılı formayla Süper Lig şampiyonluğu gördü.

Roland Sallai, Gabriel Sara, Mario Lemina, Victor Osimhen, Eren Elmalı, Ismail Jakobs, Arda Ünyay, Ahmed Kutucu ise Galatasaray kariyerinde ikişer kez ligde ipi önde göğüsledi. Wilfried Singo, Yaser Asprilla, Renato Nhaga ile Can Armando Güner'in yanı sıra Noa Lang, Uğurcan Çakır ise ilk kez Galatasaray'da şampiyon olmanın mutluluğunu yaşadı.

Ayrıca Noa Lang'ın 2 farklı takımla Hollanda Ligi'nde 3, Mario Lemina da Juventus'ta bulunduğu dönemde İtalya Ligi'nde 2 şampiyonluğu bulunuyor. Uğurcan Çakır, Trabzonspor kaptanı olarak Süper Lig'de bu sevince ortak olurken Victor Osimhen, Napoli ile İtalya Ligi'nde, Davinson Sanchez ise Kolombiya temsilcisi Atletico Nacional'de şampiyon kadroda yer aldı. Sacha Boey, Almanya'nın Bayern Münih takımında; Günay Güvenç, Türkiye'de Beşiktaş; Roland Sallai ise APOEL formasıyla Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde birer lig şampiyonluğu gördü.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
