Galatasaray'da 4 futbolcudan bir ilk!

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da 4 futbolcu kariyerlerinde bu deneyimi ilk kez yaşadı.
Süper Lig'in 33. haftasında konuk ettiği Hesap.com Antalyaspor'u 4-2 yenen sarı-kırmızılı takım, bitime 1 hafta kala şampiyon olmayı garantiledi.
Galatasaray'ın ligin ikinci yarısı için Türkiye Futbol Federasyonuna bildirdiği A takım listesinde bulunan 28 futbolcu arasında 4'ü kariyerlerindeki ilk şampiyonluk sevincini tattı.
Fildişi Sahilli savunma oyuncusu Wilfried Singo, Kolombiyalı kanat oyuncusu Yaser Asprilla, Gine-Bissau asıllı Portekizli orta saha oyuncusu Renato Nhaga ile Can Armando Güner, ilk kez şampiyonluk gördü.
EN TECRÜBELİLER İLKAY VE SANE
Galatasaray kadrosunda bulunan futbolculardan en fazla şampiyonluk yaşayanlar altışar kez ile İlkay Gündoğan ve Leroy Sane, kupa sayısını 7'ye çıkardı.
Manchester City formasıyla 5 kez Premier Lig kupasını kaldıran İlkay, Borussia Dortmund ile Almanya'da şampiyonluk elde etti. Leroy Sane ise Bayern Münih ile 4 kez Almanya Ligi'ni alırken, Manchester City ile 2 kez şampiyonluğa ulaştı. Bu futbolcuları üçü Galatasaray, ikisi Paris Saint-Germain ile Fransa Ligi olmak üzere 5 şampiyonluk gören Mauro Icardi izledi. Lucas Torreira ise 3'ü Galatasaray, 1'i de Atletico Madrid'de olmak üzere 4 kez lig şampiyonluğuna uzandı.
Manchester City ile birlikte önemli başarılar yaşayan İlkay ve Sane, bunlara bir de Süper Lig şampiyonluğu ekledi. İki futbolcunun lig organizasyonlarındaki kupa sayısı 7'e yükseldi.
Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Kaan Ayhan ile Batuhan Şen dörder, Davinson Sanchez, Günay Güvenç, Sacha Boey, Gökdeniz Gürpüz, Metehan Baltacı üçer kez sarı-kırmızılı formayla Süper Lig şampiyonluğu gördü.
Roland Sallai, Gabriel Sara, Mario Lemina, Victor Osimhen, Eren Elmalı, Ismail Jakobs, Arda Ünyay, Ahmed Kutucu ise Galatasaray kariyerinde ikişer kez ligde ipi önde göğüsledi. Wilfried Singo, Yaser Asprilla, Renato Nhaga ile Can Armando Güner'in yanı sıra Noa Lang, Uğurcan Çakır ise ilk kez Galatasaray'da şampiyon olmanın mutluluğunu yaşadı.
Ayrıca Noa Lang'ın 2 farklı takımla Hollanda Ligi'nde 3, Mario Lemina da Juventus'ta bulunduğu dönemde İtalya Ligi'nde 2 şampiyonluğu bulunuyor. Uğurcan Çakır, Trabzonspor kaptanı olarak Süper Lig'de bu sevince ortak olurken Victor Osimhen, Napoli ile İtalya Ligi'nde, Davinson Sanchez ise Kolombiya temsilcisi Atletico Nacional'de şampiyon kadroda yer aldı. Sacha Boey, Almanya'nın Bayern Münih takımında; Günay Güvenç, Türkiye'de Beşiktaş; Roland Sallai ise APOEL formasıyla Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde birer lig şampiyonluğu gördü.
Galatasaray'da 4 futbolcudan bir ilk!
Süper Lig'de bitime 1 hafta kala şampiyonluğu garantileyen Galatasaray'da Wilfried Singo, Yaser Asprilla, Renato Nhaga ile Can Armando Güner, kariyerlerinde ilk kez lig şampiyonluğu kazandı. Almanya ve İngiltere liglerinde toplamda altışar şampiyonluk kazanan İlkay Gündoğan ve Leroy Sane, 7. kez bu mutluluğu yaşadı.
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|33
|24
|5
|4
|77
|29
|77
|2
|Fenerbahçe
|33
|21
|10
|2
|74
|34
|73
|3
|Trabzonspor
|33
|20
|9
|4
|61
|36
|69
|4
|Beşiktaş
|33
|17
|8
|8
|57
|38
|59
|5
|Göztepe
|33
|14
|13
|6
|42
|29
|55
|6
|Başakşehir
|33
|15
|9
|9
|56
|34
|54
|7
|Samsunspor
|33
|12
|12
|9
|43
|45
|48
|8
|Rizespor
|33
|10
|10
|13
|44
|50
|40
|9
|Konyaspor
|33
|10
|10
|13
|42
|48
|40
|10
|Kocaelispor
|33
|9
|10
|14
|26
|37
|37
|11
|Alanyaspor
|33
|7
|16
|10
|40
|39
|37
|12
|Gaziantep FK
|33
|9
|10
|14
|42
|56
|37
|13
|Eyüpspor
|33
|8
|8
|17
|30
|45
|32
|14
|Kasımpaşa
|33
|7
|11
|15
|32
|49
|32
|15
|Gençlerbirliği
|33
|8
|7
|18
|33
|47
|31
|16
|Antalyaspor
|33
|7
|8
|18
|32
|55
|29
|17
|Kayserispor
|33
|5
|12
|16
|25
|61
|27
|18
|Karagümrük
|33
|7
|6
|20
|29
|53
|27