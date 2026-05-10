10 Mayıs
Hamburger SV-Freiburg
16:30
10 Mayıs
Union St.Gilloise-KV Mechelen
19:30
10 Mayıs
FC Groningen-NEC Nijmegen
17:45
10 Mayıs
NAC Breda-SC Heerenveen
17:45
10 Mayıs
Fortuna Sittard-PEC Zwolle
17:45
10 Mayıs
Telstar-Heracles
17:45
10 Mayıs
FC Twente-S. Rotterdam
17:45
10 Mayıs
Fortuna Düsseldorf-Elversberg
0-022'
10 Mayıs
Hertha Berlin-Greuther Fürth
0-022'
10 Mayıs
Preussen Muenster-Darmstadt
1-122'
10 Mayıs
Gent-Anderlecht
0-120'
10 Mayıs
Royal Antwerp-Sporting Charleroi
17:00
10 Mayıs
Genk-Westerlo
20:15
10 Mayıs
Feyenoord-Alkmaar
17:45
10 Mayıs
LASK-RB Salzburg
18:00
10 Mayıs
Rapid Wien-Austria Wien
18:00
10 Mayıs
Hartberg-Sturm Graz
18:00
10 Mayıs
Lugano-St. Gallen
15:00
10 Mayıs
Sion-Thun
17:30
10 Mayıs
Young Boys-Basel
17:30
10 Mayıs
AVS-FC Porto
20:00
10 Mayıs
Alverca-Estoril
22:30
09 Mayıs
Torpedo Moscow-Samara
0-0IPT
10 Mayıs
FC Orenburg-Samara
1-0
10 Mayıs
Go Ahead Eagles-PSV Eindhoven
17:45
10 Mayıs
Excelsior-FC Volendam
17:45
10 Mayıs
FC Köln-FC Heidenheim
18:30
10 Mayıs
Cremonese-Pisa
16:00
10 Mayıs
Mainz 05-Union Berlin
20:30
10 Mayıs
Burnley-Aston Villa
16:00
10 Mayıs
C.Palace-Everton
16:00
10 Mayıs
N. Forest-Newcastle
16:00
10 Mayıs
West Ham United-Arsenal
18:30
10 Mayıs
Mallorca-Villarreal
15:00
10 Mayıs
Athletic Bilbao-Valencia
17:15
10 Mayıs
Real Oviedo-Getafe
19:30
10 Mayıs
Barcelona-Real Madrid
22:00
10 Mayıs
Verona-Como
0-060'
10 Mayıs
Fiorentina-Genoa
16:00
10 Mayıs
Ajax-FC Utrecht
17:45
10 Mayıs
Parma -Roma
19:00
10 Mayıs
AC Milan-Atalanta
21:45
10 Mayıs
Angers-Strasbourg
22:00
10 Mayıs
Auxerre-Nice
22:00
10 Mayıs
Le Havre-Marsilya
22:00
10 Mayıs
Metz-Lorient
22:00
10 Mayıs
AS Monaco-Lille
22:00
10 Mayıs
PSG-Brest
22:00
10 Mayıs
Rennes-Paris FC
22:00
10 Mayıs
Toulouse-Lyon
22:00
10 Mayıs
Zenit St. Petersburg-PFC Sochi
15:00

Dünya Galatasaray'ın şampiyonluğunu konuşuyor!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'de üst üste dördüncü, toplamda 26. şampiyonluğuna ulaştı. Sarı-kırmızılıların şampiyonluğu, dünya basınında geniş yer buldu.

10 Mayıs 2026 13:13 | Son Güncelleme Tarihi: 10 Mayıs 2026 13:14
Trendyol Süper Lig'de 2025/26 sezonunun 33. haftasında Antalyaspor'u 4-2 mağlup eden Galatasaray şampiyonluğunu ilan etti. Sarı-kırmızılılar geriye düştüğü maçtan Mario Lemina, Victor Osimhen (2) ve Kaan Ayhan'ın golleriyle galip ayrılıp şampiyonluğu garantiledi. Galatasaray'ın şampiyonluğu dünya basınında geniş yer bulurken haberlerde Victor Osimhen öne çıkarıldı.

İspanyol basınından AS gazetesinde yer alan haberde, "Osimhen, Galatasaray'a lig şampiyonluğunu kazandırdı. Galatasaray şampiyonluğunu ilan etmekte zorlandı. Antalyaspor iki kez öne geçti ve Rams Park'ı dolduran 50 binden fazla taraftarın kalbi heyecanla doldurdu. Ta ki Osimhen, ev sahibi takımın geri dönüşünü tamamlayana kadar." denildi.

Marca ise haberinde şu ifadelere yer verdi, "Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın üst üste dördüncü, toplamda 26. Süper Lig şampiyonluğunu kazanmasını engelleme çabaları sonuçsuz kaldı. Galatasaray, Fenerbahçe'nin önünde ligin bitimine bir maç kala şampiyonluğu garantiledi."

Galatasaray'ın şampiyonluğunu Mundo Deportivo okuyucularına şöyle aktardı, "Galatasaray, üst üste dördüncü kez Türkiye şampiyonu oldu. Ligde bitime bir maç kala, Okan Buruk'un takımı, Osimhen'in iki golü sayesinde Marco Asensio'nun Fenerbahçe'sine karşı şampiyonluk yarışını kazandı."

İtalyan basından Tuttomercatoweb, "Osimhen, Galatasaray'ı Türkiye'nin zirvesine taşıdı: Galatasaray 26. kez şampiyon oldu. Galatasaray, Antalyaspor karşısında gergin geçen bir akşamın ardından, tarihinin yirmi altıncı ve üst üste dördüncü lig şampiyonluğunu kazanarak Türkiye'deki üstünlüğünü bir kez daha teyit etti." ifadelerine yer verdi.

Fransız basınında L'Equipe, Galatasaray'ın şampiyonluğunu şöyle gördü, "Osimhen önderliğindeki Galatasaray, üst üste dördüncü kez Türkiye şampiyonu oldu. Galatasaray, Antalyaspor'u 4-2 yenerek, ligin bitimine bir maç kala Süper Lig'de liderliği garantiledi. Galatasaray büyük bir tehlike atlattı. Okan Buruk'un öğrencileri, küme düşmeme mücadelesi veren Antalyaspor'a karşı geri düştü ve maçın 60. dakikasında durum tam da böyleydi. İşte o sırada Victor Osimhen sahneye çıktı. Nijeryalı oyuncu iki gol attı ve Galatasaray 4-2'lik galibiyetle, ligin bitimine bir maç kala ezeli rakibi Fenerbahçe'nin dört puan önünde liderliğe garantiledi."

Foot Mercato maçın ardından, "Galatasaray üst üste dördüncü kez şampiyon oldu. Galatasaray, Türk futbolunun zirvesine bir kez daha ulaştı. Antalyaspor karşısında aldıkları 4-2'lik çarpıcı galibiyet sayesinde, ezeli rakibi Fenerbahçe'ye karşı şampiyonluğunu garantiledi." şeklinde şampiyonluk haberini aktardı.

So Foot ise şu şekilde haberini paylaştı, "Galatasaray kupa koleksiyonuna bir yenisini daha ekledi. Üst üste dördüncü kez. Cumartesi günü Antalyaspor'a karşı alınan bu galibiyetle Galatasaray, Victor Osimhen ve Mario Lemina'nın golleri sayesinde üst üste dördüncü Türkiye şampiyonluğunu kazandı."

Bild, Galatasaray'ın şampiyonluğuyla ilgili haberde, "Galatasaray zirveye geri döndü ve Leroy Sane Türkiye'deki ilk şampiyonluğunu kutladı. Galatasaray küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya olan Antalyaspor'a karşı nefes kesen 4-2 galibiyetle üst üste dördüncü şampiyonluğunu garantiledi. Sondan bir önceki maçta alınan bu galibiyet, kulübün 26. şampiyonluğunu kazanması için yeterli oldu." ifadeleri kullanıldı.

Hollanda basınından NOS, Galatasaray'ın şampiyonluğuyla ilgili, "Galatasaray üst üste dördüncü şampiyonluğunu kazandı, Lang şampiyonluk mücadelesinde kilit rol oynadı. Devre arasından hemen sonra oyuna giren Hollandalı oyuncu, 88. dakikada Victor Osimhen'in 3-2'lik skoru getiren golüne asist yaptı. Böylece Galatasaray, adeta şampiyonluğunu ilan etti." ifadelerini kullandı.

Telegraaf da Noa Lang'i ön plana taşırken, "Maçın son dakikalarında yaptığı asistle Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarını başlattı." denildi. 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
