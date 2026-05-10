Trendyol 1. Lig play-off 2. tur eşleşmesinde Sipay Bodrum FK, 11 Mayıs Pazartesi günü Arca Çorum FK'yi konuk edecek.
Bodrum İlçe Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Mücadelede 90 dakikayı hakem Alper Akarsu yönetecek. Akarsu'nun yardımcılıklarını Murat Tuğberk Curbay ve Samet Çiçek yapacak. Karşılaşmada Burak Pakkan da dördüncü hakem olarak görev alacak.
Ligde oynadığı 38 maçta 18 galibiyet, 10 beraberlik ve 10 yenilgi yaşayan Bodrum FK, normal sezonu 5. sırada tamamlayarak play-off ilk turunda Atko Grup Pendikspor'la eşleşti. Sahasında Pendikspor'u 2-0 mağlup eden Muğla temsilcisi, 2. turda Çorum FK'nin rakibi oldu.
21 galibiyet, 8 beraberlik ve 9 mağlubiyetle 71 puan toplayan Arca Çorum FK, normal sezonu 4. sırada tamamladı. Play-off ilk turunda Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü'yle karşılaşan Çorum temsilcisi, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılarak 2. tura yükseldi.
Çift maçlı eleminasyon sistemine göre oynanacak eşleşmenin ikinci mücadelesi, 15 Mayıs Cuma saat 20.00'de Çorum Şehir Stadı'nda oynanacak.
Tur atlayan takım, play-off finalinde Esenler Erokspor'la Süper Lig'e yükselme mücadelesi yapacak.
1.Lig'de play-off heyecanı: Bodrum FK - Çorum FK
1. Lig play-off 2. tur eşleşmesinde Bodrum FK, Çorum FK'yi konuk edecek.
Trendyol 1. Lig play-off 2. tur eşleşmesinde Sipay Bodrum FK, 11 Mayıs Pazartesi günü Arca Çorum FK'yi konuk edecek.
EN ÇOK OKUNANLAR
-
10
Zeki Murat Göle açıkladı; kadro dışı!
-
9
Galatasaray'da 4 futbolcudan bir ilk!
-
8
NBA play-off'larında Thunder, Lakers karşısında durumu 3-0 yaptı
-
7
Dünya Galatasaray'ın şampiyonluğunu konuşuyor!
-
6
Ertan Torunoğulları: "Sakın ha sezonu sona erdi"
-
5
Sergen Yalçın'ı çıldırtan soru! 'Abartıyorsun' deyip patladı!
-
4
Dursun Özbek: "Devamı da gelecek"
-
3
Fenerbahçe'de ilk ayrılık netleşti!
-
2
Uğurcan Çakır'dan Trabzonspor'a olay gönderme!
-
1
Barcelona - Real Madrid: Muhtemel 11'ler
- 16:33 Mauro Icardi'den flaş paylaşım!
- 16:14 Safiport Erokspor, Merkezefendi Basket'i tek sayı ile geçti
- 16:10 Deniz Öncü, Moto2 Fransa yarışını 14. sırada bitirdi
- 15:49 1.Lig'de play-off heyecanı: Bodrum FK - Çorum FK
- 15:29 Verona 3 puanı tek golle aldı
- 15:20 Hansi Flick'e El Clasico öncesi büyük acı
- 15:05 Fenerbahçe ArsaVev'den ilk şampiyonluk!
- 14:18 Çekya'da şampiyonluğa dakikalar kala ortalık karıştı!
- 14:16 Galatasaray'ın maskeli kahramanı: Victor Osimhen
- 13:38 Fenerbahçe'de Fred sonradan açıldı!
- 13:26 Erden Timur'dan Galatasaray'a mektup!
- 13:18 Sergen Yalçın'ı çıldırtan soru! 'Abartıyorsun' deyip patladı!
- 13:13 Dünya Galatasaray'ın şampiyonluğunu konuşuyor!
- 13:04 Galatasaray'da şampiyonluk kutlamaları için flaş karar!
- 12:18 Devlet Bahçeli, Galatasaray'ı şampiyonluğu için tebrik etti
- 12:08 Süper Lig'de 34. haftanın programı belli oldu
- 11:34 Gürcan Bilgiç'ten Zeki Murat Göle övgüsü!
- 11:17 Uğurcan Çakır'dan Trabzonspor'a olay gönderme!
- 11:05 Fenerbahçe'de ilk ayrılık netleşti!
- 10:52 Spor yazarlarından Fenerbahçe değerlendirmesi!
- 10:51 NBA play-off'larında Thunder, Lakers karşısında durumu 3-0 yaptı
- 09:49 Barcelona - Real Madrid: Muhtemel 11'ler
- 09:33 Spor yazarları, Galatasaray'ın şampiyonluğunu yorumladı!
- 09:19 Şampiyonluk sabahı: Manşetlerde Galatasaray
- 01:54 Galatasaray'da 4 futbolcudan bir ilk!
- 01:50 Okan Buruk tarihe geçti!
- 01:43 Dursun Özbek: "Devamı da gelecek"
- 01:39 Benjamin Bouchouari: "Hedefimiz Türkiye Kupası"
- 01:39 Atila Gerin'den Fenerbahçe maçı mesajı!
- 01:35 Recep Uçar'dan Beşiktaş maçı açıklaması
- 01:32 Sami Uğurlu: "En azından bir puanı hak ettik"
- 01:31 Erling Moe: "Geri dönüş için çalışmalar başlamalı"
- 01:28 Mirel Radoi: "Sonuç adil değil"
- 01:23 Stoilov: "İki adım öne çıktık, ilerledik"
- 01:20 Thorsten Fink'ten hakem tepkisi
- 01:15 Okan Buruk, Türkiye'de yerli geleneğini sürdürdü
- 01:10 Galatasaray şimdi gözünü rekora dikecek!
- 01:07 Abdullah Kavukcu'dan Osimhen için transfer sorusuna cevap
- 00:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray'ı kutladı
- 00:41 Bakan Bak, Galatasaray'ın şampiyonluğunu tebrik etti
- 00:40 Nuri Şahin: "Hak edilmiş bir galibiyet"
- 00:38 Jota Silva: "Böyle bitirmek istemezdim"
- 00:38 İlhan Palut: "İyi değildik, Fenerbahçe'yi kutlarım"
- 00:35 Junior Olaitan: "Çok üzüldüm"
- 00:35 Aleksandar Stanojevic: "Seneye daha güçlü döneceğiz"
- 00:33 Selçuk İnan: "Seneye daha iyisini yapmalıyız"
- 00:30 Kayserispor'dan 11 yıl sonra lige veda!
- 00:27 Kasımpaşa'dan Galatasaray maçı açıklaması!
- 00:20 Fatih Tekke'den Ernest Muçi sözleri
- 00:11 Fred: "Yapmamız gereken bu"
- 00:10 Mario Lemina: "Yüzde 99 kalacağım!"
- 00:08 Wilfried Singo: "Biz iyi bir takımız"
- 00:05 Gabriel Sara: "İnanılmaz hissediyorum, çılgınca!"
- 00:01 Brown: "Taraftarlar şampiyonluğu hak ediyor"
- 00:00 Maruf Güneş: "Galatasaray doymaz!"
- 23:58 Joao Pereira: "Ana hedefimize ulaştık"
- 23:55 Metin Diyadin: "Bütün duam takımı ligde tutmak"
- 23:49 Roland Sallai: "Hep birlikte kutlama zamanı"
- 23:46 Guendouzi: "Önümüzdeki yıl her şeyi yapacağız"
- 23:46 Abdülkerim Bardakcı: "Tarih yazdık, şükürler olsun"
Verona 3 puanı tek golle aldı
Hansi Flick'e El Clasico öncesi büyük acı
Bayern Münih, Wolfsburg'u ateşe attı
Manchester City 3 attı, Arsenal'i nefesini hissettirdi!
Atletico Madrid'e bir şok daha!
Manchester United'ın serisi sona erdi
Brighton, Wolves karşısında rahat kazandı!
Arne Slot'tan değişim sinyali!
Alvaro Arbeloa'dan köstebek sorusuna cevap!
Hansi Flick'ten Real Madrid sözleri!
- PUAN DURUMU
- FİKSTÜR
- STSL
- 1.Lig
- İng
- Alm
- İsp
- İta
- ŞL
- AL
- KL
- DK
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|33
|24
|5
|4
|77
|29
|77
|2
|Fenerbahçe
|33
|21
|10
|2
|74
|34
|73
|3
|Trabzonspor
|33
|20
|9
|4
|61
|36
|69
|4
|Beşiktaş
|33
|17
|8
|8
|57
|38
|59
|5
|Göztepe
|33
|14
|13
|6
|42
|29
|55
|6
|Başakşehir
|33
|15
|9
|9
|56
|34
|54
|7
|Samsunspor
|33
|12
|12
|9
|43
|45
|48
|8
|Rizespor
|33
|10
|10
|13
|44
|50
|40
|9
|Konyaspor
|33
|10
|10
|13
|42
|48
|40
|10
|Kocaelispor
|33
|9
|10
|14
|26
|37
|37
|11
|Alanyaspor
|33
|7
|16
|10
|40
|39
|37
|12
|Gaziantep FK
|33
|9
|10
|14
|42
|56
|37
|13
|Eyüpspor
|33
|8
|8
|17
|30
|45
|32
|14
|Kasımpaşa
|33
|7
|11
|15
|32
|49
|32
|15
|Gençlerbirliği
|33
|8
|7
|18
|33
|47
|31
|16
|Antalyaspor
|33
|7
|8
|18
|32
|55
|29
|17
|Kayserispor
|33
|5
|12
|16
|25
|61
|27
|18
|Karagümrük
|33
|7
|6
|20
|29
|53
|27