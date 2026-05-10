10 Mayıs
Hamburger SV-Freiburg
0-08'
10 Mayıs
Union St.Gilloise-KV Mechelen
19:30
10 Mayıs
FC Groningen-NEC Nijmegen
17:45
10 Mayıs
NAC Breda-SC Heerenveen
17:45
10 Mayıs
Fortuna Sittard-PEC Zwolle
17:45
10 Mayıs
Telstar-Heracles
17:45
10 Mayıs
FC Twente-S. Rotterdam
17:45
10 Mayıs
Fortuna Düsseldorf-Elversberg
3-1
10 Mayıs
Hertha Berlin-Greuther Fürth
2-1
10 Mayıs
Preussen Muenster-Darmstadt
1-1
10 Mayıs
Gent-Anderlecht
1-1
10 Mayıs
Royal Antwerp-Sporting Charleroi
17:00
10 Mayıs
Genk-Westerlo
20:15
10 Mayıs
Feyenoord-Alkmaar
17:45
10 Mayıs
LASK-RB Salzburg
18:00
10 Mayıs
Rapid Wien-Austria Wien
18:00
10 Mayıs
Hartberg-Sturm Graz
18:00
10 Mayıs
Lugano-St. Gallen
1-278'
10 Mayıs
Sion-Thun
17:30
10 Mayıs
Young Boys-Basel
17:30
10 Mayıs
AVS-FC Porto
20:00
10 Mayıs
Alverca-Estoril
22:30
09 Mayıs
Torpedo Moscow-Samara
0-0IPT
10 Mayıs
FC Orenburg-Samara
1-0
10 Mayıs
Go Ahead Eagles-PSV Eindhoven
17:45
10 Mayıs
Excelsior-FC Volendam
17:45
10 Mayıs
FC Köln-FC Heidenheim
18:30
10 Mayıs
Cremonese-Pisa
1-038'
10 Mayıs
Mainz 05-Union Berlin
20:30
10 Mayıs
Burnley-Aston Villa
1-037'
10 Mayıs
C.Palace-Everton
1-138'
10 Mayıs
N. Forest-Newcastle
0-038'
10 Mayıs
West Ham United-Arsenal
18:30
10 Mayıs
Mallorca-Villarreal
1-173'
10 Mayıs
Athletic Bilbao-Valencia
17:15
10 Mayıs
Real Oviedo-Getafe
19:30
10 Mayıs
Barcelona-Real Madrid
22:00
10 Mayıs
Verona-Como
0-1
10 Mayıs
Fiorentina-Genoa
0-035'
10 Mayıs
Ajax-FC Utrecht
17:45
10 Mayıs
Parma -Roma
19:00
10 Mayıs
AC Milan-Atalanta
21:45
10 Mayıs
Angers-Strasbourg
22:00
10 Mayıs
Auxerre-Nice
22:00
10 Mayıs
Le Havre-Marsilya
22:00
10 Mayıs
Metz-Lorient
22:00
10 Mayıs
AS Monaco-Lille
22:00
10 Mayıs
PSG-Brest
22:00
10 Mayıs
Rennes-Paris FC
22:00
10 Mayıs
Toulouse-Lyon
22:00
10 Mayıs
Zenit St. Petersburg-PFC Sochi
1-171'

Mauro Icardi'den flaş paylaşım!

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, kişisel sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı ve duygularını aktardı.

calendar 10 Mayıs 2026 16:33
Mauro Icardi'den flaş paylaşım!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Instagram hesabından şampiyonluk paylaşımında bulundu.

2022-2023 sezonu başından bu yana Galatasaray forması giyen ve üst üste 4 yıl kazanılan şampiyonluklarda önemli pay sahibi olan Icardi, dün geceki kutlamalardan görüntülerin de olduğu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Üst üste geçen bu 4 yıl sadece kazanılan kupalardan ibaret değildi.

Bu 4 yıl boyunca her şeyi duydum.
Kimi zaman şişman olduğumu, kimi zaman zayıf olduğumu söylediler.
Bittiğimi, sakat olduğumu, formsuz olduğumu ya da artık eski Mauro olmadığımı söylediler.
Belki haklı olduklarını düşünenler vardır…
Ama sayılar ve istatistikler kendi adına konuşur.
Bakmanızı tavsiye ederim.
Her gün yeni bir bahane, yeni bir manşet, karalamak ve itibarsızlaştırmak için yeni bir yalan ortaya atıldı.
Ama zaman, herkesi ve her şeyi eninde sonunda hak ettiği yere koyar.

Ve işler zorlaştığında, baskı arttığında, gerçekten sorumluluk alma zamanı geldiğinde…
Tarihi değiştirebilecek kapasiteye sahip olan sadece birkaç kişi vardır.
Bir kez daha, "yapamaz" denilen şey şampiyonluğa dönüştü.
Bir kez daha, sihirli lambadaki cin ortaya çıktı ve takımın ona en çok ihtiyaç duyduğu anda sahne aldı.
Ama her şeyden önce, teşekkür ederim.
Herkese değil…
İnancını hiç kaybetmeyenlere, destekleyenlere, yanımda olanlara ve en zor zamanlarda bile beni savunanlara teşekkür ederim.

Bu 4 yıl boyunca bana verdiğiniz sevgi, ortaya atılan bütün yalanlardan daha değerliydi.
Yeni bir neslin sevgisi kelimelerle anlatılamaz.
Ve en büyüklerin duyduğu saygı ile hayranlık da öyle kolay kazanılmaz…
Hak edilir; gerçektir ve içtendir.

Tarihimize bir kupa daha ekledik.
Çünkü her zaman söylediğim gibi…
"Galatasaray zaten büyük bir kulüptü, ama onu daha da büyük yapacağız." 

M.I "Aşkım Olayım" "

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.