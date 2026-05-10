M'Baye Niang'dan Volkan Demirel paylaşımı

Kümede kalma savaşı veren Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 33'üncü haftasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Başkent temsilcisi, rakibini 3-2 yenerek kritik 3 puan aldı.
Bu sezon Gençlerbirliği'nin başına ikinci kez geçen teknik direktör Metin Diyadin, göreve geldiği yeni dönemde çıktığı ilk maçta kritik bir galibiyete imza attı. Diyadin, takımın en golcülerinden M'Baye Niang'ı maç kadrosuna almadı.
Metin Diyadin, Kasımpaşa maçının ardından düzenlenen basın toplantısında M'Baye Niang'ı neden kadroya almadığı hakkında "Öncesine gitmeyeceğim. Niang'a, Fatih Karagümrük maçından sonra iki gün izin verilmiş, daha sonra Ankara'ya dönüşte bir tane idmana gelmedi. Son gün, dün geldi. Ben de kadroya almadım" dedi.
NIANG'DAN VOLKAN DEMİREL PAYLAŞIMI
M'Baye Niang, kadroda olmadığı maçta Kasımpaşa karşısında alınan galibiyetin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Niang, Metin Diyadin'den önce görevde bulunan Volkan Demirel'in fotoğrafını paylaşarak, "Bu zafer senin kardeşim" notunu düştü.
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|33
|24
|5
|4
|77
|29
|77
|2
|Fenerbahçe
|33
|21
|10
|2
|74
|34
|73
|3
|Trabzonspor
|33
|20
|9
|4
|61
|36
|69
|4
|Beşiktaş
|33
|17
|8
|8
|57
|38
|59
|5
|Göztepe
|33
|14
|13
|6
|42
|29
|55
|6
|Başakşehir
|33
|15
|9
|9
|56
|34
|54
|7
|Samsunspor
|33
|12
|12
|9
|43
|45
|48
|8
|Rizespor
|33
|10
|10
|13
|44
|50
|40
|9
|Konyaspor
|33
|10
|10
|13
|42
|48
|40
|10
|Kocaelispor
|33
|9
|10
|14
|26
|37
|37
|11
|Alanyaspor
|33
|7
|16
|10
|40
|39
|37
|12
|Gaziantep FK
|33
|9
|10
|14
|42
|56
|37
|13
|Eyüpspor
|33
|8
|8
|17
|30
|45
|32
|14
|Kasımpaşa
|33
|7
|11
|15
|32
|49
|32
|15
|Gençlerbirliği
|33
|8
|7
|18
|33
|47
|31
|16
|Antalyaspor
|33
|7
|8
|18
|32
|55
|29
|17
|Kayserispor
|33
|5
|12
|16
|25
|61
|27
|18
|Karagümrük
|33
|7
|6
|20
|29
|53
|27