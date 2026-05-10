10 Mayıs
Hamburger SV-Freiburg
3-2
10 Mayıs
Union St.Gilloise-KV Mechelen
3-0
10 Mayıs
FC Groningen-NEC Nijmegen
2-1
10 Mayıs
NAC Breda-SC Heerenveen
2-0IPT
10 Mayıs
Fortuna Sittard-PEC Zwolle
3-2
10 Mayıs
Telstar-Heracles
3-0
10 Mayıs
FC Twente-S. Rotterdam
4-0
10 Mayıs
Fortuna Düsseldorf-Elversberg
3-1
10 Mayıs
Hertha Berlin-Greuther Fürth
2-1
10 Mayıs
Preussen Muenster-Darmstadt
1-1
10 Mayıs
Gent-Anderlecht
1-1
10 Mayıs
Royal Antwerp-Sporting Charleroi
0-1
10 Mayıs
Genk-Westerlo
3-0
10 Mayıs
Feyenoord-Alkmaar
1-1
10 Mayıs
LASK-RB Salzburg
2-1
10 Mayıs
Rapid Wien-Austria Wien
0-2
10 Mayıs
Hartberg-Sturm Graz
2-4
10 Mayıs
Lugano-St. Gallen
1-2
10 Mayıs
Sion-Thun
2-0
10 Mayıs
Young Boys-Basel
3-0
10 Mayıs
AVS-FC Porto
3-1
10 Mayıs
Alverca-Estoril
1-039'
09 Mayıs
Torpedo Moscow-Samara
0-0IPT
10 Mayıs
FC Orenburg-Samara
1-0
10 Mayıs
Go Ahead Eagles-PSV Eindhoven
1-4
10 Mayıs
Excelsior-FC Volendam
1-1
10 Mayıs
FC Köln-FC Heidenheim
1-3
10 Mayıs
Cremonese-Pisa
3-0
10 Mayıs
Mainz 05-Union Berlin
1-3
10 Mayıs
Burnley-Aston Villa
2-2
10 Mayıs
C.Palace-Everton
2-2
10 Mayıs
N. Forest-Newcastle
1-1
10 Mayıs
West Ham United-Arsenal
0-1
10 Mayıs
Mallorca-Villarreal
1-1
10 Mayıs
Athletic Bilbao-Valencia
0-1
10 Mayıs
Real Oviedo-Getafe
0-0
10 Mayıs
Barcelona-Real Madrid
2-046'
10 Mayıs
Verona-Como
0-1
10 Mayıs
Fiorentina-Genoa
0-0
10 Mayıs
Ajax-FC Utrecht
1-2
10 Mayıs
Parma -Roma
2-3
10 Mayıs
AC Milan-Atalanta
0-366'
10 Mayıs
Angers-Strasbourg
0-149'
10 Mayıs
Auxerre-Nice
1-153'
10 Mayıs
Le Havre-Marsilya
0-053'
10 Mayıs
Metz-Lorient
0-154'
10 Mayıs
AS Monaco-Lille
0-050'
10 Mayıs
PSG-Brest
0-047'
10 Mayıs
Rennes-Paris FC
0-152'
10 Mayıs
Toulouse-Lyon
1-051'
10 Mayıs
Zenit St. Petersburg-PFC Sochi
2-1

Nurettin Açıkalın: "Kayserispor daha güçlü geri dönecek"

Süper Lig'e veda eden Kayserispor'da başkan Nurettin Açıkalın'dan açıklama geldi.

10 Mayıs 2026 22:34
Haber: DHA, Fotoğraf: AA
Süper Lig'in 33'üncü haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor'a 3-1'lik skorla mağlup olarak bitime 1 hafta kala Süper Lig'e veda eden Zecorner Kayserispor'da taraftarların beklediği açıklama geldi.

Kulübün sanal medya hesaplarından Nurettin Açıkalın'ın imzası ile yayımlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sevgili Kayserispor Ailesi; yaklaşık 1,5 yıldır büyük fedakarlıklar ve zor şartlar altında, kulübümüz için maddi ve manevi anlamda çok ciddi emek verdiğimiz bir sürecin sonunda, ne yazık ki takımımız Süper Lig'e veda etmiştir. Sizler gibi bizler de derin bir üzüntü içerisindeyiz. Göreve geldiğimiz dönemde, 15 puanla umutsuz bir tablo devralmıştık. Ancak şehrimizin kenetlenmesi, taraftarımızın eşsiz desteği ve yönetim olarak ortaya koyduğumuz büyük mücadeleyle geçtiğimiz sezon Kayserisporumuzu ligde tutmayı başardık. Yeni sezona girerken de tek hedefimiz; bu büyük camiayı hem sportif hem de ekonomik anlamda yıllardır içinde bulunduğu zorlu süreçten çıkararak, hak ettiği güçlü yapıya yeniden ulaştırmaktı. Sezonun bitiminin hemen ardından, 2 Haziran tarihinde; daha önce bu ligde önemli başarılar yaşamış, birçok Süper Lig kulübünün ve büyük camiaların da gündeminde yer alan değerli bir teknik direktör ile anlaşarak yeni yapılanmanın temellerini atmak istedik. Ancak kulübümüzün içinde bulunduğu ağır ekonomik şartlar, gelirler üzerindeki temlikler ve yeterli desteğin sağlanamaması nedeniyle transfer tahtasını ancak transfer döneminin son gününde, kendi imkanlarımızla açabildik. Bu süreçte teknik heyetimizin talepleri ile mevcut bütçe gerçekleri arasında denge kurmaya çalışırken, arzu ettiğimiz kadro planlamasını tam anlamıyla gerçekleştiremedik."

'KAYSERİSPOR'UN MENFAATLERİ..."

Alınan sonuçların ardından taraftarın tepkileri ve beklentilerini dikkate alarak teknik kadroda değişikliğine gittiklerinin belirtildiği açıklamada, "Sonrasında ise, geçmişte kulübümüzde önemli başarılar yaşamış bir futbol ekolünün temsilcisi olan ve kendi ülkesinde kupalar kazanmış değerli bir teknik adamla yeni bir başlangıç yaparak umudumuzu korumaya çalıştık. Ancak devam eden süreçte yaşananlar kamuoyunun da malumudur. Tüm taraftarlarımız ve kamuoyu şunu çok iyi bilmelidir ki; bizler görev yaptığımız süre boyunca, Kayserispor'un menfaatlerini her şeyin üzerinde tuttuk. En zor dönemlerde dahi, kulübümüzün yaşadığı derin sorunları büyütüp kaos ortamı oluşturmamaya özen gösterdik. 'Kol kırılır yen içinde kalır' anlayışıyla hareket ederek, birçok sıkıntıyı kamuoyu önünde dillendirmemeyi tercih ettik. Taraftarımızın üzüntüsü, tepkisi ve serzenişi sonuna kadar haklıdır ve başımızın üzerindedir. Ancak aynı zamanda; Kayserispor camiasına ve şahsımıza yönelik, uzun süredir sistematik şekilde sürdürülen haksız ve maksatlı saldırıların da farkında olduğumuzu ifade etmek isterim. Herkes şunu bilmelidir ki; takımlar düşebilir, ancak büyük camialar ayakta kalır. Kayserispor, köklü tarihi, güçlü aidiyet duygusu ve büyük taraftarıyla yeniden ayağa kalkacak güce fazlasıyla sahiptir. Yapılacak doğru planlamalar, alınacak dersler ve sağlanacak birliktelikle, Kayserisporumuzun çok daha güçlü şekilde geri döneceğine inancımız tamdır. Bu hafta içerisinde gerçekleştirilecek istişarelerin ardından, kulübümüzün geleceğine dair alınacak kararlar ve yol haritası kamuoyuyla şeffaf şekilde paylaşılacaktır. Büyük Kayserispor taraftarına yaşattığımız bu derin üzüntü nedeniyle içtenlikle özür diliyoruz. Hatalardan ders çıkarmak ve yeniden ayağa kalkmak, bu camianın karakterinde vardır. Kayserispor camiası; sağduyusu, birlikteliği ve vakarından ödün vermeyen duruşuyla bu zor günleri de aşacaktır" ifadeleri yer aldı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
