10 Mayıs
Hamburger SV-Freiburg
3-2
10 Mayıs
Union St.Gilloise-KV Mechelen
3-0
10 Mayıs
FC Groningen-NEC Nijmegen
2-1
10 Mayıs
NAC Breda-SC Heerenveen
2-0IPT
10 Mayıs
Fortuna Sittard-PEC Zwolle
3-2
10 Mayıs
Telstar-Heracles
3-0
10 Mayıs
FC Twente-S. Rotterdam
4-0
10 Mayıs
Fortuna Düsseldorf-Elversberg
3-1
10 Mayıs
Hertha Berlin-Greuther Fürth
2-1
10 Mayıs
Preussen Muenster-Darmstadt
1-1
10 Mayıs
Gent-Anderlecht
1-1
10 Mayıs
Royal Antwerp-Sporting Charleroi
0-1
10 Mayıs
Genk-Westerlo
3-0
10 Mayıs
Feyenoord-Alkmaar
1-1
10 Mayıs
LASK-RB Salzburg
2-1
10 Mayıs
Rapid Wien-Austria Wien
0-2
10 Mayıs
Hartberg-Sturm Graz
2-4
10 Mayıs
Lugano-St. Gallen
1-2
10 Mayıs
Sion-Thun
2-0
10 Mayıs
Young Boys-Basel
3-0
10 Mayıs
AVS-FC Porto
3-1
10 Mayıs
Alverca-Estoril
1-037'
09 Mayıs
Torpedo Moscow-Samara
0-0IPT
10 Mayıs
FC Orenburg-Samara
1-0
10 Mayıs
Go Ahead Eagles-PSV Eindhoven
1-4
10 Mayıs
Excelsior-FC Volendam
1-1
10 Mayıs
FC Köln-FC Heidenheim
1-3
10 Mayıs
Cremonese-Pisa
3-0
10 Mayıs
Mainz 05-Union Berlin
1-3
10 Mayıs
Burnley-Aston Villa
2-2
10 Mayıs
C.Palace-Everton
2-2
10 Mayıs
N. Forest-Newcastle
1-1
10 Mayıs
West Ham United-Arsenal
0-1
10 Mayıs
Mallorca-Villarreal
1-1
10 Mayıs
Athletic Bilbao-Valencia
0-1
10 Mayıs
Real Oviedo-Getafe
0-0
10 Mayıs
Barcelona-Real Madrid
2-0DA
10 Mayıs
Verona-Como
0-1
10 Mayıs
Fiorentina-Genoa
0-0
10 Mayıs
Ajax-FC Utrecht
1-2
10 Mayıs
Parma -Roma
2-3
10 Mayıs
AC Milan-Atalanta
0-364'
10 Mayıs
Angers-Strasbourg
0-147'
10 Mayıs
Auxerre-Nice
1-151'
10 Mayıs
Le Havre-Marsilya
0-051'
10 Mayıs
Metz-Lorient
0-152'
10 Mayıs
AS Monaco-Lille
0-048'
10 Mayıs
PSG-Brest
0-045'
10 Mayıs
Rennes-Paris FC
0-050'
10 Mayıs
Toulouse-Lyon
1-049'
10 Mayıs
Zenit St. Petersburg-PFC Sochi
2-1

İşte Basketbol Süper Ligi'nde son durum

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde normal sezon, 2 erteleme maçı dışında tamamlandı. Onvo Büyükçekmece Basketbol ile Mersinspor, küme düştü.

calendar 10 Mayıs 2026 22:18 | Son Güncelleme Tarihi: 10 Mayıs 2026 22:19
Haber: AA, Fotoğraf: AA
İşte Basketbol Süper Ligi'nde son durum
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde normal sezon 2 erteleme maçı dışında sona erdi.

Ligi ilk 8 sırada bitirmeyi garantileyen Beşiktaş GAİN, Fenerbahçe Beko, Bahçeşehir Koleji, Anadolu Efes, Türk Telekom, Trabzonspor, Galatasaray MCT Technic ve Safiport Erokspor, play-off'ta mücadele etme hakkı kazandı.

Normal sezonu son 2 basamakta tamamlayan Onvo Büyükçekmece Basketbol ile Mersinspor ise lige veda etti.

Ligde Fenerbahçe Beko'nun 2, Beşiktaş GAİN ile Bahçeşehir Koleji'nin ise birer maç eksiği bulunurken müsabakalardaki sonuçlara göre play-off eşleşmeleri belli olacak.

Kalan müsabakaların programı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde erteleme maçlarının programı şu şekilde:

13 Mayıs Çarşamba:

19.00 Fenerbahçe Beko-Beşiktaş GAİN (Ülker Spor ve Etkinlik)

16 Mayıs Cumartesi:

15.30 Bahçeşehir Koleji-Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem)

Sonuçlar

Ligde 30. ve son hafta mücadelelerinde alınan sonuçlar şöyle:

Anadolu Efes-Onvo Büyükçekmece Basketbol: 113-79

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Safiport Erokspor: 69-70

Karşıyaka-Bursaspor Basketbol: 84-82

TOFAŞ-Aliağa Petkimspor: 73-71

Glint Manisa Basket-Türk Telekom: 83-75

Trabzonspor-Mersinspor: 90-80

Beşiktaş GAİN-Galatasaray MCT Technic: 82-89

Puan durumu

Basketbol Süper Ligi'nde 30. ve son haftanın ardından puan durumu şöyle oluştu:


 SıraTakımOGMAYP
  1

 BEŞİKTAŞ GAİN

 29

 24

 5

 2517

 2232

 53
  2

 FENERBAHÇE BEKO

 28

 24

 4

 2476

 2222

 52
  3

 BAHÇEŞEHİR KOLEJİ

 29

 21

 8

 2409

 2253

 50
  4

 ANADOLU EFES

 30

 20

 10

 2650

 2446

 50
  5

 TÜRK TELEKOM

 30

 20

 10

 2609

 2436

 50
  6

 TRABZONSPOR

 30

 19

 11

 2585

 2459

 49
  7

 GALATASARAY MCT TECHNIC

 30

 17

 13

 2577

 2515

 47
  8

 SAFİPORT EROKSPOR

 30

 17

 13

 2439

 2348

 47
  9

 YUKATEL MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET

 30

 12

 18

 2449

 2593

 42
  10

 TOFAŞ

 30

 12

 18

 2518

 2559

 42
  11

 GLİNT MANİSA BASKET

 30

 11

 19

 2456

 2579

 41
  12

 BURSASPOR BASKETBOL

 30

 10

 20

 2441

 2651

 40
  13

 ALİAĞA PETKİM SPOR

 30

 9

 21

 2399

 2614

 39
  14

 KARŞIYAKA

 30

 9

 21

 2408

 2627

 39
  15

 MERSİN SPOR

 30

 9

 21

 2537

 2650

 39
  16

 ONVO BÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL

 30

 4

 26

 2422

 2708

 34
 

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.