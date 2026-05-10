İşte Basketbol Süper Ligi'nde son durum

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde normal sezon 2 erteleme maçı dışında sona erdi.
Ligi ilk 8 sırada bitirmeyi garantileyen Beşiktaş GAİN, Fenerbahçe Beko, Bahçeşehir Koleji, Anadolu Efes, Türk Telekom, Trabzonspor, Galatasaray MCT Technic ve Safiport Erokspor, play-off'ta mücadele etme hakkı kazandı.
Normal sezonu son 2 basamakta tamamlayan Onvo Büyükçekmece Basketbol ile Mersinspor ise lige veda etti.
Ligde Fenerbahçe Beko'nun 2, Beşiktaş GAİN ile Bahçeşehir Koleji'nin ise birer maç eksiği bulunurken müsabakalardaki sonuçlara göre play-off eşleşmeleri belli olacak.
Kalan müsabakaların programı
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde erteleme maçlarının programı şu şekilde:
13 Mayıs Çarşamba:
19.00 Fenerbahçe Beko-Beşiktaş GAİN (Ülker Spor ve Etkinlik)
16 Mayıs Cumartesi:
15.30 Bahçeşehir Koleji-Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem)
Sonuçlar
Ligde 30. ve son hafta mücadelelerinde alınan sonuçlar şöyle:
Anadolu Efes-Onvo Büyükçekmece Basketbol: 113-79
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Safiport Erokspor: 69-70
Karşıyaka-Bursaspor Basketbol: 84-82
TOFAŞ-Aliağa Petkimspor: 73-71
Glint Manisa Basket-Türk Telekom: 83-75
Trabzonspor-Mersinspor: 90-80
Beşiktaş GAİN-Galatasaray MCT Technic: 82-89
Puan durumu
Basketbol Süper Ligi'nde 30. ve son haftanın ardından puan durumu şöyle oluştu:
Puan durumu
Basketbol Süper Ligi'nde 30. ve son haftanın ardından puan durumu şöyle oluştu:
|Sıra
|Takım
|O
|G
|M
|A
|Y
|P
| 1
| BEŞİKTAŞ GAİN
| 29
| 24
| 5
| 2517
| 2232
| 53
| 2
| FENERBAHÇE BEKO
| 28
| 24
| 4
| 2476
| 2222
| 52
| 3
| BAHÇEŞEHİR KOLEJİ
| 29
| 21
| 8
| 2409
| 2253
| 50
| 4
| ANADOLU EFES
| 30
| 20
| 10
| 2650
| 2446
| 50
| 5
| TÜRK TELEKOM
| 30
| 20
| 10
| 2609
| 2436
| 50
| 6
| TRABZONSPOR
| 30
| 19
| 11
| 2585
| 2459
| 49
| 7
| GALATASARAY MCT TECHNIC
| 30
| 17
| 13
| 2577
| 2515
| 47
| 8
| SAFİPORT EROKSPOR
| 30
| 17
| 13
| 2439
| 2348
| 47
| 9
| YUKATEL MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET
| 30
| 12
| 18
| 2449
| 2593
| 42
| 10
| TOFAŞ
| 30
| 12
| 18
| 2518
| 2559
| 42
| 11
| GLİNT MANİSA BASKET
| 30
| 11
| 19
| 2456
| 2579
| 41
| 12
| BURSASPOR BASKETBOL
| 30
| 10
| 20
| 2441
| 2651
| 40
| 13
| ALİAĞA PETKİM SPOR
| 30
| 9
| 21
| 2399
| 2614
| 39
| 14
| KARŞIYAKA
| 30
| 9
| 21
| 2408
| 2627
| 39
| 15
| MERSİN SPOR
| 30
| 9
| 21
| 2537
| 2650
| 39
| 16
| ONVO BÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL
| 30
| 4
| 26
| 2422
| 2708
| 34