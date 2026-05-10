İşte Basketbol Süper Ligi'nde son durum

Sıra Takım O G M A Y P 1



BEŞİKTAŞ GAİN



29



24



5



2517



2232



53



2



FENERBAHÇE BEKO



28



24



4



2476



2222



52



3



BAHÇEŞEHİR KOLEJİ



29



21



8



2409



2253



50



4



ANADOLU EFES



30



20



10



2650



2446



50



5



TÜRK TELEKOM



30



20



10



2609



2436



50



6



TRABZONSPOR



30



19



11



2585



2459



49



7



GALATASARAY MCT TECHNIC



30



17



13



2577



2515



47



8



SAFİPORT EROKSPOR



30



17



13



2439



2348



47



9



YUKATEL MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET



30



12



18



2449



2593



42



10



TOFAŞ



30



12



18



2518



2559



42



11



GLİNT MANİSA BASKET



30



11



19



2456



2579



41



12



BURSASPOR BASKETBOL



30



10



20



2441



2651



40



13



ALİAĞA PETKİM SPOR



30



9



21



2399



2614



39



14



KARŞIYAKA



30



9



21



2408



2627



39



15



MERSİN SPOR



30



9



21



2537



2650



39



16



ONVO BÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL



30



4



26



2422



2708



34





Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde normal sezon 2 erteleme maçı dışında sona erdi.Ligi ilk 8 sırada bitirmeyi garantileyen Beşiktaş GAİN, Fenerbahçe Beko, Bahçeşehir Koleji, Anadolu Efes, Türk Telekom, Trabzonspor, Galatasaray MCT Technic ve Safiport Erokspor, play-off'ta mücadele etme hakkı kazandı.Normal sezonu son 2 basamakta tamamlayan Onvo Büyükçekmece Basketbol ile Mersinspor ise lige veda etti.Ligde Fenerbahçe Beko'nun 2, Beşiktaş GAİN ile Bahçeşehir Koleji'nin ise birer maç eksiği bulunurken müsabakalardaki sonuçlara göre play-off eşleşmeleri belli olacak.Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde erteleme maçlarının programı şu şekilde:13 Mayıs Çarşamba:19.00 Fenerbahçe Beko-Beşiktaş GAİN (Ülker Spor ve Etkinlik)16 Mayıs Cumartesi:15.30 Bahçeşehir Koleji-Fenerbahçe Beko (Sinan Erdem)Ligde 30. ve son hafta mücadelelerinde alınan sonuçlar şöyle:Anadolu Efes-Onvo Büyükçekmece Basketbol: 113-79Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Safiport Erokspor: 69-70Karşıyaka-Bursaspor Basketbol: 84-82TOFAŞ-Aliağa Petkimspor: 73-71Glint Manisa Basket-Türk Telekom: 83-75Trabzonspor-Mersinspor: 90-80Beşiktaş GAİN-Galatasaray MCT Technic: 82-89