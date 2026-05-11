Fenerbahçe'de haziran planı!

Fenerbahçe'de artık gözler tamamen yeni sezona ve 6-7 Haziran'da yapılacak başkanlık seçimine çevrildi. Başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi, yeni teknik direktörü belirlemek için kolları sıvadı.
Her iki aday da ilk etapta yabancı teknik direktörlere yönelme kararı aldı. Sarı-lacivertlilerde yabancı teknik direktör adayları arasında Crystal Palace'ın başarılı hocası Oliver Glasner yer alıyor. Avusturyalı teknik adam bu sezon Konferans Ligi'nde finale kaldı. Sezon sonunda Premier Lig ekibiyle kontratı sona erecek.
Henüz geleceğine karar vermeyen Glasner'e birçok teklif var. Daha önce Eintracht Frankfurt'la Avrupa Ligi de kazanan 51 yaşındaki hoca adaylar arasına yazıldı.
İKİ ADAY DA YAKIN TAKİPTE
Yabancı hoca adayları arasında Chelsea'den bu sezon ortasında ayrılan Enzo Maresca da bulunuyor.
İtalyan hoca, geçen sezon Chelsea ile UEFA Konferans Ligi ve FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nı kazanmıştı. 46 yaşındaki teknik adamı hem Aziz Yıldırım hem de Hakan Safi yakından tanıyor.
6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak seçime kadar hoca konusunda karar alınması amaçlanıyor. İki başkan adayı da 6-7 Haziran'daki genel kurula teknik direktörlerini belirleyerek girmek istiyor.
Süper Lig'de şampiyonluk yarışının tamamen bitmesiyle de düğmeye basılacak.
Her iki aday da ilk etapta yabancı teknik direktörlere yönelme kararı aldı. Sarı-lacivertlilerde yabancı teknik direktör adayları arasında Crystal Palace'ın başarılı hocası Oliver Glasner yer alıyor. Avusturyalı teknik adam bu sezon Konferans Ligi'nde finale kaldı. Sezon sonunda Premier Lig ekibiyle kontratı sona erecek.
Henüz geleceğine karar vermeyen Glasner'e birçok teklif var. Daha önce Eintracht Frankfurt'la Avrupa Ligi de kazanan 51 yaşındaki hoca adaylar arasına yazıldı.
İKİ ADAY DA YAKIN TAKİPTE
Yabancı hoca adayları arasında Chelsea'den bu sezon ortasında ayrılan Enzo Maresca da bulunuyor.
İtalyan hoca, geçen sezon Chelsea ile UEFA Konferans Ligi ve FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nı kazanmıştı. 46 yaşındaki teknik adamı hem Aziz Yıldırım hem de Hakan Safi yakından tanıyor.
6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak seçime kadar hoca konusunda karar alınması amaçlanıyor. İki başkan adayı da 6-7 Haziran'daki genel kurula teknik direktörlerini belirleyerek girmek istiyor.
Süper Lig'de şampiyonluk yarışının tamamen bitmesiyle de düğmeye basılacak.