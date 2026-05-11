11 Mayıs
Bodrum FK-Arca Çorum FK
20:00
11 Mayıs
Tottenham-Leeds United
22:00
11 Mayıs
Rayo Vallecano-Girona
22:00
11 Mayıs
SSC Napoli-Bologna
21:45
11 Mayıs
Gil Vicente-Arouca
22:15
11 Mayıs
Millwall-Hull City
22:00

NBA'de 76ers'ı süpüren Knicks, konferans finaline çıktı

25 üçlükle play-off rekorunu egale eden Knicks, 76ers'ı 144-114 yenerek seriyi 4-0 kazandı- Wembanyama'nın ihraç edildiği maçta Timberwolves, sahasında Spurs'ü 114-109 mağlup etti ve seriyi 2-2 yaptı

calendar 11 Mayıs 2026 10:03
Haber: AA, Fotoğraf: NBA.com
LONDRA (AA) - Amerikan Basketbol Ligi'de (NBA) Philadelphia 76ers'ı 144-114 mağlup ederek seriyi 4-0 kazanan New York Knicks, Doğu Konferansı'nda finale çıktı.

Xfinity Mobile Arena'da oynanan maçta Knicks, 76ers potasına gönderdiği 25 üçlükle play-off rekorunu egale etti.

Knicks'te sakatlanan OG Anunoby'nin yerine ilk 5'te başlayan Deuce McBride, 25 sayıyla en skorer isim olurken, Jalen Brunson 22 sayı, Josh Hart ve Karl-Anthony Towns ise 17'şer sayı üretti.

76ers'ta ise Joel Embiid 24, Tyrese Maxey 17 sayıyla oynadı. 10 dakika süre alan milli basketbolcu Adem Bona, 7 sayı, 2 ribaunt, 1 blok kaydetti.

Üst üste iki sezondur konferans finaline yükselen Knicks, Cleveland Cavaliers-Detroit Pistons serisinin galibiyle karşılaşacak.

- Timberwolves, seriyi eşitledi

Batı Konferansı yarı finalinde Minnesota Timberwolves, sahasında San Antonio Spurs'ü 114-109 yenerek seriyi 2-2 yaptı.

Anthony Edwards'ın 36 sayıyla takımını sırtladığı mücadelede, Naz Reid 15 sayı, Rudy Gobert 13 ribaunt, 11 sayılık performans sergiledi.

İkinci çeyreğin başında Naz Reid'in boynuna dirsek attığı gerekçesiyle Victor Wembanyama'nın ihraç edildiği Spurs'te, De'Aaron Fox ve Dylan Harper 24'er, Stephon Castle 20 sayıyla oynadı.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
