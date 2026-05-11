11 Mayıs
Bodrum FK-Arca Çorum FK
20:00
11 Mayıs
Tottenham-Leeds United
22:00
11 Mayıs
Rayo Vallecano-Girona
22:00
11 Mayıs
SSC Napoli-Bologna
21:45
11 Mayıs
Gil Vicente-Arouca
22:15
11 Mayıs
Millwall-Hull City
22:00

Zafer Aktaş: ''Denizli basketbolu daha güçlü bir noktaya ulaşıyor."

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket Başantrenörü Zafer Aktaş açıklamalarda bulundu.

calendar 11 Mayıs 2026 10:20 | Son Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2026 10:21
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'in başantrenörü Zafer Aktaş, "Bu sezon ortaya koyduğumuz performans tesadüf değildi, bütçe ve kadro kalitesi yüksek takımlara karşı önemli galibiyetler aldık." ifadesini kullandı.

Aktaş, yaptığı yazılı açıklamada, takımının sezon boyunca önemli bir karakter ortaya koyduğunu belirtti.

Oyuncularının dün oynadıkları Safiport Erokspor karşılaşmasında büyük bir disiplin ve özveriyle mücadele ettiğini vurgulayan Aktaş, sezonun son bölümüne girilmiş olmasına rağmen motivasyondan taviz vermediklerini kaydetti.

Ligi 9. sırada bitirdiklerini aktaran Aktaş, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Maç boyunca güçlü rakibe karşı canla başla mücadele ettik. Tüm hazırlığımızı sahada uygulamaya çalışan oyuncularımı ve onları hazırlayan ekibimi canıgönülden kutluyorum. Maçı kazanan Safiport Erokspor'u da kutluyor ve play-off'larda başarılar diliyorum. Bu sezon ortaya koyduğumuz performans tesadüf değildi, bütçe ve kadro kalitesi yüksek takımlara karşı önemli galibiyetler aldık. Sakatlıklar, yoğun maç temposu ve zorlu deplasmanlara rağmen mücadeleyi bırakmadık. Denizli basketbolu her geçen yıl daha güçlü bir noktaya ulaşıyor." 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
