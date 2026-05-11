Pedri: 'Hansi Flick'e armağan olsun'

Barcelona forması giyen Pedri, Real Madrid derbisi ve şampiyonluk sonrası açıklamalarda bulundu.



İspanyol orta saha oyuncusu, "El Clasico'da kazanmak istiyorduk ve tarihe geçecektik. [Barcelona, ilk kez bir El Clasico maçıyla şampiyonluğunu ilan etti] Çok iyi bir maç çıkardık. Bu, tarihte daha önce yaşanmamıştı. Çok güzel bir şey. Şimdi kutlama zamanı çünkü böyle bir şey her zaman elde edilemez." dedi.



Şampiyonluğu teknik direktör Hansi Flick'e ve Alman teknik adamın kaybettiği babasına adayan Pedri, "Bunu onun için ve yaşadığı kaybın anısı için yapmak istedik. Bu şampiyonluk ona ve aynı zamanda babasına da adanmıştır." diye konuştu.



