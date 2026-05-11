Jose Mourinho & Real Madrid; işte imza tarihi

Jose Mourinho'nun Real Madrid ile flörtüne Benfica'dan tarih engeli...



Yağız Sabuncoğlu'nun haberine göre; Portekiz ekibi, tecrübeli teknik adamın 17 Mayıs'a kadar ayrılmasına kesinlikle izin vermeme kararı aldı. Ancak yönetimin, bu kritik tarihin ardından Mourinho'nun vedasına resmi onayı verdiği öğrenildi.



REAL MADRID İLE PAZARLIKLAR SÜRÜYOR



Gözler 17 Mayıs sonrasına çevrilirken, Mourinho cephesinde de sıcak saatler yaşanıyor. Portekizli çalıştırıcının, basın önünde iddiaları reddetmesine rağmen İspanyol devi Real Madrid ile masaya oturduğu ve taraftar arasındaki resmi görüşmelerin tüm hızıyla sürdüğü belirtildi.



DEV İMZADAN 6 MİLYON EURO GELECEK!



Transferin gerçekleşmesi durumunda Benfica'nın kasasına girecek rakam da netleşti. Eğer Jose Mourinho, Real Madrid ile kesin olarak anlaşmaya varır ve İspanya'nın yolunu tutarsa, Benfica bu flaş ayrılıktan tam 6 milyon euro tazminat kazanacak.



100 PUAN TOPLADI



Jose Mourinho, daha önce 2010-2013 dönemi arasında Real Madrid'i çalıştırmıştı. Portekizli teknik adam, özellikle 100 puan topladığı ve şampiyon olduğu 2012'deki başarısı ile dikkat çekmişti.



