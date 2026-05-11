Barış Alper'e 35 milyon euro'ya rağmen izin çıkmadı!

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz ile ilgili sezon başında yaşanan transfer sürecinde yaşananlar netlik kazandı.
NEOM'dan sezon başında 10 milyon Euro'luk astronomik teklif alan Barış Alper Yılmaz, Suudi Arabistan'a gitmek istedi. Hatta antrenmana çıkmamayı bile göze aldı.
İZİN ÇIKMADI
Takım arkadaşı Torreira, "6 numara da arıyorlar mı?" diye espri yaparak Kemerburgaz'daki gergin ortamı yumuşattı. Dursun Özbek, Abdullah Kavukcu ve Okan Buruk ise geri adım atmadı ve 35 milyon Euro'luk teklife rağmen transfere izin çıkmadı.
Barış Alper'in garanti ücreti 200 milyon TL'ye çıkartıldı ve sözleşmesine 100 milyon TL üzerinde bonuslar koyularak motivasyonu sağlandı.
MAKSİMUM KATKI
"Şampiyonlar Ligi'nde sana ihtiyacım var" diyen Okan Buruk da oyuncusundan yine maksimum katkıyı (12 gol-13 asist) aldı.
