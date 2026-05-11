Hakan Safi'nin yönetimindeki 3 isim ortaya çıktı!

Fenerbahçe Kulübü başkan adayı Hakan Safi, yönetim kurulunu oluşturmak için yoğun mesai harcıyor.



Sadettin Saran'la bir araya gelen, kulübün eski yöneticilerinden Abdullah Kiğılı ile buluşan ve fikir alışverişinde bulunan Safi, yönetimine alacağı isimlerle bugün bir toplantı gerçekleştirecek.



Sabah'ta yer alan habere göre; Takımdaki hali hazırdaki işleyişi bildikleri için Saran yönetiminden 4 isimle devam etmeyi düşünen Safi'nin listesinde Ali Aytemiz ve Ruşen Çetin gibi isimlerin olacağı da gündeme geldi.



ALİ KOÇ DÖNEMİNDEN 1 İSİM



Safi'nin daha önce Ali Koç döneminden Metin Sipahioğlu'nu da yönetim listesine aldığı ve kulübün iletişimini teslim etmeyi planladığı da öne sürülmüştü.



