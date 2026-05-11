11 Mayıs
Bodrum FK-Arca Çorum FK
20:00
11 Mayıs
Tottenham-Leeds United
22:00
11 Mayıs
Rayo Vallecano-Girona
22:00
11 Mayıs
SSC Napoli-Bologna
21:45
11 Mayıs
Gil Vicente-Arouca
22:15
11 Mayıs
Millwall-Hull City
22:00

Fenerbahçe'de 10 yabancı gidiyor!

Hocasını gönderen, başkanını arayan Fenerbahçe, en az 10 yabancıyla yollarını ayıracak. Her yıl yeni takım furyasından yeni yönetim de nasibini alacak...

calendar 11 Mayıs 2026 11:19 | Son Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2026 11:20
Haber: Türkiye, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de 10 yabancı gidiyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Şampiyonluk hedefini bir kere daha ıskalayan Fenerbahçe'yi yine zorlu bir süreç bekliyor.

Önce başkanını bulacak olan sarı lacivertliler, 22 Temmuz'daki Şampiyonlar Ligi öne elemesine kadar teknik direktör koltuğunu dolduracak, transferlerini yapacak ve yeni kimliğine bürünecek. Ancak kadro kurmak için tam 40 kişilik futbolcu ekibinde ciddi bir temizlik gerekiyor.

Fenerbahçe'nin kadrosunda kiralık olarak yer alan Edson Alvarez'le yollar ayrılırken, farklı takımlarda kiralık oynayan 12 oyuncunun durumu netleştirilecek. Bu isimlerden sadece beşinin satın alma opsiyonu bulunuyor.

Lejyoner temizliği

İrfan Can Eğribayat'ın Samsun'da kalması beklenirken, Como da Diego Carlos'un bonservisini almak istiyor. Amrabat'ın da piyasası var. Diğerleri için ise ciddi bir talip yok. Takımda kalma ihtimali olan tek isim İrfan Can Kahveci. Mert Hakan ve Emre Mor da kadroda düşünülmüyor.

Yabancı kontenjanında yeniler için yer açmak zorunda olan sarı lacivertlilerde Semedo, Skriniar, Guendouzi, Kante, Musaba, Asensio ve Talisca'nın elde tutulması beklenirken, Ederson gözden çıkarıldı.

Oosterwolde, Brown, Fred, Nene'ye gelen teklifler değerlendirilecek. Cherif ise pişmesi için kiralanacak.

KİRALIK OYUNCULAR

SATIN ALMA OPSİYONLU GERİ DÖNECEKLER
■ Emre Demir (Sakarya) ■ Yiğit Fidan (Pendik)
■ Omar Fayed (Arouca) ■ Diego Carlos (Como)
■ Cengiz Ünder (Beşiktaş) ■ Amrabat (Real Betis)
■ İrfan Can Eğribayat (Samsun) ■ İrfan Can Kahveci
■ Mimovic (Pafos) ■ Becao (Kasımpaşa)
  ■ Bartuğ Elmaz (Karagümrük)
  ■ Livakovic (D.Zagreb)
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
  • DK
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.