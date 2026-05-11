11 Mayıs
Bodrum FK-Arca Çorum FK
20:00
11 Mayıs
Tottenham-Leeds United
22:00
11 Mayıs
Rayo Vallecano-Girona
22:00
11 Mayıs
SSC Napoli-Bologna
21:45
11 Mayıs
Gil Vicente-Arouca
22:15
11 Mayıs
Millwall-Hull City
22:00

Washington Wizards, NBA draftında ilk sıradan seçim yapacak

Washington Wizards, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) 2026 draftında ilk sıranın sahibi oldu.

calendar 11 Mayıs 2026 11:12
Haber: AA, Fotoğraf: NBA.com
NBA'in açıklamasına göre ABD'nin Chicago kentindeki McCormick Place Kongre Merkezinde gerçekleştirilen draft kurasında iWizards, birinci sıradan oyuncu seçme hakkı kazandı.

Açıklamada "Washington Wizards, 23 Haziran Salı (Birinci Tur) ve 24 Haziran Çarşamba (İkinci Tur) tarihlerinde Brooklyn'deki Barclays Center'da düzenlenecek olan 2026 NBA Draft'ında ilk sıradan seçim yapacak." ifadelerine yer verildi.

NBA'de 2026 draftında ilk 14 sıradan seçim yapacak takımlar şöyle:

1. Washington Wizards

2. Utah Jazz

3. Memphis Grizzlies

4. Chicago Bulls

5. Los Angeles Clippers

6. Brooklyn Nets

7. Sacramento Kings

8. Atlanta Hawks

9. Dallas Mavericks

10. Milwaukee Bucks

11. Golden State Warriors

12. Oklahoma City Thunder

13. Miami Heat

14. Charlotte Hornets

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
