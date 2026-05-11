11 Mayıs
Bodrum FK-Arca Çorum FK
20:00
11 Mayıs
Tottenham-Leeds United
22:00
11 Mayıs
Rayo Vallecano-Girona
22:00
11 Mayıs
SSC Napoli-Bologna
21:45
11 Mayıs
Gil Vicente-Arouca
22:15
11 Mayıs
Millwall-Hull City
22:00

Bölgesel Amatör Lig'den başladıkları yolculukta 1. Lig'e yükseldiler

2022-2023'te Bölgesel Amatör Lig'de yer alan Mardin 1969 ile 2023-2024'te aynı ligdeki Muğlaspor, Nesine 2. Lig play-off finallerinde 1. Lig vizesi aldı. Muğlaspor, 1996-1997'den sonra tekrar 1. Lig'e dönerken, Mardin 1969 ise ilk kez Süper Lig'e yükselme mücadelesi verecek

11 Mayıs 2026 11:36
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
TFF 2. Lig play-off finallerinde 1. Lig vizesi alan ekiplerden Muğlaspor, 1996-1997'de veda ettiği lige tekrar dönerken, Mardin 1969 ise ilk kez 1. Lig'de mücadele edecek.

Lig aşamasında Batman Petrolspor ve Bursaspor'un doğrudan 1. Lig'e yükseldiği Nesine 2. Lig'de play-off finalleri hafta sonu oynandı.

Muşspor'u 2-1'lik skorla geçen Mardin 1969, ilk kez 1. Lig vizesi aldı. 2022-2023'te Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Mardin temsilcisi, geçen yıl 2. Lig'e çıktıktan sonra bu sezon da yükselişini sürdürdü. Mardin 1969, 1963-1964'ten itibaren oynanan ligde 189. takım olarak mücadele edecek. Mardin temsilcisi gelecek sezon ilk kez Süper Lig'e yükselmek için mücadele edecek.

Daha önce 15 sezon 1. Lig'de mücadele eden Muğlaspor, 1996-1997'de veda ettiği lige tekrar döndü. Bu süreçte Bölgesel Amatör Lig'e kadar gerileyen Muğla temsilcisi 2023-2024'te yer aldığı Bölgesel Amatör Lig'den itibaren her sezon 1 üst lige çıkarak 1. Lig'e kadar yükseldi.

SÜPER LİG'DEN DÜŞENLER

Süper Lig'de bitime 2 hafta kala ligden düşmesi kesinleşen Fatih Karagümrük, 1 sezon aranın ardından tekrar 1. Lig'e döndü. İstanbul temsilcisi 1. Lig'de gelecek yıl 20. sezonunu geçirecek.

En son 2014-2015'te 1. Lig'den Süper Lig'e yükselen Kayserispor da 1. Lig'de 25. kez yer alacak.

PLAY-OFF MÜCADELESİ SÜRÜYOR

Esenler Erokspor'un doğrudan play-off finaline yükseldiği 1. Lig'de, play-off mücadelesi bugünkü Bodrum FK-Çorum FK maçıyla sürecek. Rövanş maçının ardından final vizesi alacak ekip, 24 Mayıs Pazar günü Medaş Konya Büyükşehir Stadı'nda Esenler Erokspor'la karşılaşacak.

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 33 24 5 4 77 29 77
2 Fenerbahçe 33 21 10 2 74 34 73
3 Trabzonspor 33 20 9 4 61 36 69
4 Beşiktaş 33 17 8 8 57 38 59
5 Göztepe 33 14 13 6 42 29 55
6 Başakşehir 33 15 9 9 56 34 54
7 Samsunspor 33 12 12 9 43 45 48
8 Rizespor 33 10 10 13 44 50 40
9 Konyaspor 33 10 10 13 42 48 40
10 Kocaelispor 33 9 10 14 26 37 37
11 Alanyaspor 33 7 16 10 40 39 37
12 Gaziantep FK 33 9 10 14 42 56 37
13 Eyüpspor 33 8 8 17 30 45 32
14 Kasımpaşa 33 7 11 15 32 49 32
15 Gençlerbirliği 33 8 7 18 33 47 31
16 Antalyaspor 33 7 8 18 32 55 29
17 Kayserispor 33 5 12 16 25 61 27
18 Karagümrük 33 7 6 20 29 53 27
