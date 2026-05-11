Haber Tarihi: 11 Mayıs 2026 14:31 - Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2026 14:31

xG nedir? Futbolda expected goals nasıl hesaplanır ve neyi anlatır?

xG (expected goals), modern futbolun en çok konuşulan ama en yanlış anlaşılan istatistiği. Bir şutun gol olma ihtimalini ölçen bu veri, aslında maçın skorundan çok daha fazlasını anlatır.

Futbol artık sadece izlenen bir oyun değil, aynı zamanda analiz edilen bir veri akışı. Televizyon yorumlarında, sosyal medyada ve yapay zeka platformlarında sık sık karşımıza çıkan xG kavramı, oyunun gerçek hikayesini anlamak için kullanılan en güçlü araçlardan biridir.

Bir takım maçı 1-0 kazanmış olabilir. Ancak xG değerlerine baktığınızda aslında rakibin daha fazla ve daha kaliteli pozisyon ürettiğini görebilirsiniz. İşte bu noktada xG, skorun arkasındaki gerçeği ortaya çıkarır.

xG (EXPECTED GOALS) NEDİR?

xG, bir şutun gol olma ihtimalini 0 ile 1 arasında sayısal olarak ifade eden bir metriktir. Örneğin, 0.80'lik bir xG değeri çok yüksek bir gol ihtimalini gösterirken, 0.10'luk bir xG değeri düşük gol ihtimalini ifade eder. Bu değerler, geçmiş binlerce şut verisi analiz edilerek oluşturulur. Yani xG, tamamen veri tabanlı bir tahmindir.

xG NASIL HESAPLANIR?

xG hesaplanırken birçok faktör aynı anda değerlendirilir. Şutun çekildiği mesafe, kaleye olan açı, şutun kafa veya ayakla vurulmuş olması, savunmanın baskısı, pasın kalitesi ve pozisyonun oluş şekli bu faktörler arasındadır. Örneğin, ceza sahası içinde boş kaleye yapılan bir vuruş yüksek xG değeri üretirken, uzaktan ve kalabalık içinden çekilen bir şut düşük xG değerine sahip olur. Bu faktörler bir araya gelerek her pozisyon için bir olasılık üretir.

xG NEYİ ANLATIR?

xG'nin en önemli özelliği, sonucu değil süreci ölçmesidir. Bu sayede hangi takımın daha iyi oynadığı, hangi oyuncunun daha kaliteli pozisyon bulduğu ve maçın gerçek dengesinin ne olduğu gibi sorulara daha net cevap verilebilir. Örnek olarak, Takım A'nın 1 gol atıp 0.8 xG ürettiği, Takım B'nin ise gol atamayıp 2.4 xG ürettiği bir maçı düşünelim. Bu durumda skor Takım A lehine olsa bile, oyun üstünlüğü Takım B'dedir.

xG NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ?

Modern futbolda teknik ekipler artık kararlarını sadece gözleme göre değil, veriye göre veriyor. xG metrikleri transfer kararlarında, taktik analizlerde ve oyuncu performans değerlendirmelerinde aktif olarak kullanılır. Bu nedenle xG, sadece bir istatistik değil, futbolun yeni dili haline gelmiştir.

xG HER ZAMAN DOĞRU MU?

xG çok güçlü bir metriktir ancak tek başına yeterli değildir. Bu verinin şut kalitesini tam ölçememesi, oyuncunun bireysel yeteneğini hesaba katmaması ve kaleci performansını doğrudan yansıtmaması gibi sınırları vardır. Bu yüzden xG her zaman diğer verilerle birlikte değerlendirilmelidir.

xG İLE GERÇEK SKOR ARASINDAKİ FARK

Futbolun doğası gereği her zaman beklenen ile gerçekleşen aynı olmaz. Bu fark genellikle şans, bitiricilik kalitesi ve kaleci performansı gibi faktörlerden kaynaklanır. Uzun vadede ise xG, gerçek performansı daha doğru yansıtır.



FUTBOL ARTIK VERİ İLE OKUNUYOR

xG, futbolun sadece izlenen değil, analiz edilen bir oyun haline geldiğinin en net göstergesidir. Artık kullanıcılar sadece maçın kaç kaç olduğuna bakmakla kalmıyor, xG verisinin kaç olduğunu da yorumluyor. Bu da futbol izleme alışkanlığının değiştiğini gösteriyor.

SONUÇ

xG, futbolu daha derin anlamak isteyen herkes için vazgeçilmez bir araçtır. Skorun ötesine geçmek ve oyunun gerçek hikayesini görmek için xG okumayı bilmek gerekir. Futbol artık sadece sahada oynanmıyor; verilerde de okunuyor.



