Haber Tarihi: 11 Mayıs 2026 14:19 - Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2026 14:19

Futbolda VAR sistemi nasıl çalışır? VAR nedir ve hangi durumlarda kullanılır?

VAR (Video Assistant Referee), futbolun en tartışmalı ama en önemli teknolojik dönüşümlerinden biri. Hakem hatalarını azaltmak için geliştirilen bu sistem, doğru karar ile oyunun akıcılığı arasında hassas bir denge kurmaya çalışır.

Futbol tarihinin büyük bölümünde hakem kararları geri dönüşsüzdü. Bir ofsayt hatası, yanlış verilen penaltı ya da görülmeyen kırmızı kart, maçın kaderini tamamen değiştirebiliyordu. VAR sistemi tam olarak bu sorunu çözmek için oyuna dahil edildi.

Ancak VAR sadece hataları düzeltmekle kalmadı; aynı zamanda futbolun doğasını da değiştirdi. Bugün bir gol atıldığında, taraftarlar sevinmeden önce VAR kontrolünü bekliyor.

VAR NEDİR?

VAR, sahadaki hakemin kararlarını video görüntüleri üzerinden kontrol eden yardımcı hakem sistemidir. Bu sistem maçın farklı açılardan çekilmiş görüntülerini inceler, kritik pozisyonları tekrar izler ve gerekirse orta hakeme müdahale eder. VAR'ın amacı hatasız futbol yaratmak değil, "bariz ve açık hataları" düzeltmektir.

VAR HANGİ DURUMLARDA DEVREYE GİRER?

VAR her pozisyonda kullanılmaz. Sadece maçın sonucunu doğrudan etkileyen dört kritik durumda devreye girer. Bunlar goller, penaltı kararları, kırmızı kartlar ve yanlış oyuncuya kart verilmesi durumlarıdır.

VAR NASIL ÇALIŞIR?

VAR süreci belirli adımlarla ilerler. Önce pozisyon gerçekleşir ve VAR odasındaki hakemler görüntüyü inceler. Eğer hata şüphesi varsa orta hakeme bilgi verilir. Hakem isterse pozisyonu saha kenarında izler ve tüm bu sürecin ardından son kararı yine orta hakem verir.

VAR NEDEN TARTIŞMALI?

VAR sistemi hataları azaltmayı hedeflese de, birçok tartışmayı da beraberinde getirdi. Oyunun akışını kesmesi, aynı pozisyona farklı yorumlar yapılabilmesi ve ofsayt kararlarında milimetrik ölçümlerin kullanılması bu tartışmaların temelini oluşturuyor.

VAR FUTBOLU DAHA ADİL YAPTI MI?

İstatistiklere göre VAR, bariz hakem hatalarını ciddi şekilde azalttı. Ancak bu durum tartışmaların tamamen bittiği anlamına gelmiyor.

VAR İLE FUTBOL DENEYİMİ NASIL DEĞİŞTİ?

Artık gol sonrası hemen sevinilmiyor, kritik pozisyonlar tekrar izleniyor ve taraftarlar da ekranları başındayken bu karar sürecine daha fazla dahil oluyor.



VAR SİSTEMİNİN GELECEĞİ

Günümüzde daha hızlı karar sistemleri ve yarı otomatik ofsayt teknolojileri geliştiriliyor. Buradaki temel amaç daha az kesinti, daha hızlı karar ve daha net iletişim sağlamaktır.

SONUÇ

VAR, futbolun en büyük dönüşümlerinden biri. Tartışmalar devam etse de oyunun daha adil hale gelmesinde önemli bir rol oynuyor.



